https://sarabic.ae/20241103/وزير-الخارجية-التركي-بيع-أسلحة-لإسرائيل-يعني-المشاركة-في-الإبادة-الجماعية-1094459028.html

وزير الخارجية التركي: بيع أسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في "الإبادة الجماعية"

وزير الخارجية التركي: بيع أسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في "الإبادة الجماعية"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل مصدر تهديد تجاوز دول الشرق الأوسط ووصل إلى المستوى العالمي. 03.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-03T20:27+0000

2024-11-03T20:27+0000

2024-11-03T20:27+0000

أخبار العالم الآن

العالم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار فلسطين اليوم

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094459142_0:31:2944:1687_1920x0_80_0_0_62481bb107a20e12009ac4f50fd8c3da.jpg

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقب مشاركته في مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة التركية الأفريقية في جيبوتي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وقال فيدان: "بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية، وهو أمر يجب أن يتم التركيز عليه في كل مناسبة".وتابع: "نتنياهو ينوي القضاء التام على مبدأ حل الدولتين ويعمل جاهدا فتح جبهات حرب أخرى في المنطقة"، مضيفا: "يجب منع إسرائيل من مواصلة انتهاك القانون الدولي".وقال فيدان: "تركيا تؤيد موقف جنوب أفريقيا وتدعمه دعما كاملا فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".واستطرد: "إسرائيل تمارس الإرهاب ضد دول المنطقة لأنها تحصل على أسلحة وذخائر من دول أخرى، ويجب أن يتم منعها من ذلك".وأضاف: "أرسلنا خطابا مشتركا إلى الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ندعوا فيه جميع الدول لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مخلفة دمارا هائلا وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، كما تشن هجمات واسعة ضد لبنان تسببت في مقتل وإصابة الآلاف حتى الآن.

https://sarabic.ae/20241021/ضجة-كبرى-هل-نقلت-الطائرات-أسلحة-من-قاعدة-في-الكويت-إلى-إسرائيل؟-1093989317.html

https://sarabic.ae/20241018/أردوغان-يدعو-الأمم-المتحدة-إلى-فرض-حظر-الأسلحة-على-إسرائيل-1093926722.html

إسرائيل

غزة

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, لبنان