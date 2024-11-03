https://sarabic.ae/20241103/وزير-الخارجية-التركي-بيع-أسلحة-لإسرائيل-يعني-المشاركة-في-الإبادة-الجماعية-1094459028.html
وزير الخارجية التركي: بيع أسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في "الإبادة الجماعية"
وزير الخارجية التركي: بيع أسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في "الإبادة الجماعية"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل مصدر تهديد تجاوز دول الشرق الأوسط ووصل إلى المستوى العالمي. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقب مشاركته في مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة التركية الأفريقية في جيبوتي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وقال فيدان: "بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية، وهو أمر يجب أن يتم التركيز عليه في كل مناسبة".وتابع: "نتنياهو ينوي القضاء التام على مبدأ حل الدولتين ويعمل جاهدا فتح جبهات حرب أخرى في المنطقة"، مضيفا: "يجب منع إسرائيل من مواصلة انتهاك القانون الدولي".وقال فيدان: "تركيا تؤيد موقف جنوب أفريقيا وتدعمه دعما كاملا فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".واستطرد: "إسرائيل تمارس الإرهاب ضد دول المنطقة لأنها تحصل على أسلحة وذخائر من دول أخرى، ويجب أن يتم منعها من ذلك".وأضاف: "أرسلنا خطابا مشتركا إلى الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ندعوا فيه جميع الدول لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مخلفة دمارا هائلا وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، كما تشن هجمات واسعة ضد لبنان تسببت في مقتل وإصابة الآلاف حتى الآن.
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, لبنان
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, لبنان
وزير الخارجية التركي: بيع أسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في "الإبادة الجماعية"
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل مصدر تهديد تجاوز دول الشرق الأوسط ووصل إلى المستوى العالمي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقب مشاركته في مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة التركية الأفريقية في جيبوتي، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وقال فيدان: "بيع الأسلحة لإسرائيل
يعني المشاركة في الإبادة الجماعية، وهو أمر يجب أن يتم التركيز عليه في كل مناسبة".
وتابع: "نتنياهو ينوي القضاء التام على مبدأ حل الدولتين ويعمل جاهدا فتح جبهات حرب أخرى في المنطقة"، مضيفا: "يجب منع إسرائيل من مواصلة انتهاك القانون الدولي".
وقال فيدان: "تركيا تؤيد موقف جنوب أفريقيا وتدعمه دعما كاملا فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".
واستطرد: "إسرائيل تمارس الإرهاب ضد دول المنطقة لأنها تحصل على أسلحة وذخائر من دول أخرى، ويجب أن يتم منعها من ذلك".
وأضاف: "أرسلنا خطابا مشتركا إلى الأمم المتحدة
في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ندعوا فيه جميع الدول لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مخلفة دمارا هائلا وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، كما تشن هجمات واسعة ضد لبنان تسببت في مقتل وإصابة الآلاف حتى الآن.