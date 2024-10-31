الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط "تهريب أسلحة" من الأراضي المصرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241031/الجيش-الإسرائيلي-يزعم-إحباط-تهريب-أسلحة-من-الأراضي-المصرية-1094350121.html
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط "تهريب أسلحة" من الأراضي المصرية
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط "تهريب أسلحة" من الأراضي المصرية
سبوتنيك عربي
زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب أسلحة من الأراضي المصرية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T10:41+0000
2024-10-31T10:41+0000
العالم العربي
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/99/1014819922_0:0:2522:1420_1920x0_80_0_0_545bf0bca86c4b17d1d7638935266679.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت عملية تهريب أسلحة عبر طائرة دون طيار قادمة من الأراضي المصرية.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة دون طيار عبرت من الأراضي المصرية إلى إسرائيل وعلى متنها 4 بنادق ومسدس.ولفتت إلى أنه تم تسليم الطائرة دون طيار لقوات الأمن الإسرائيلية.يذكر أنه في 15 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المهندسين العسكريين هدموا أكثر من 50 نفقا، تم اكتشافها على طول محور فيلادلفيا، وهي منطقة الحدود بين مصر وغزة، خلال الأسبوع الماضي. ولم يوضح الجيش في بيانه، عدد الأنفاق التي عبرت إلى مصر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويُعتقد أن حركة حماس الفلسطينية تستخدم الأنفاق على طول محور فيلادلفيا، لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وكان مصدر مصري رفيع المستوى نفى، قبل عدة أشهر، مزاعم تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بوجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر، قوله إن ما يتردد هو هروب إسرائيل من فشلها في القطاع، وهو ما يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.وأعلنت مصر في أكثر من مناسبة موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، محمّلة الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241027/السيسي-يكشف-تفاصيل-الهدنة-التي-اقترحها-مصر-لمبادلة-أربعة-إسرائيليين-ببعض-الفلسطينيين---عاجل-1094216904.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/99/1014819922_281:0:2522:1681_1920x0_80_0_0_31e76933aa590d0ae8f13e8d84329ba4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط "تهريب أسلحة" من الأراضي المصرية

10:41 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب أسلحة من الأراضي المصرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت عملية تهريب أسلحة عبر طائرة دون طيار قادمة من الأراضي المصرية.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة دون طيار عبرت من الأراضي المصرية إلى إسرائيل وعلى متنها 4 بنادق ومسدس.
ولفتت إلى أنه تم تسليم الطائرة دون طيار لقوات الأمن الإسرائيلية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
السيسي يكشف تفاصيل الهدنة التي اقترحتها مصر لمبادلة 4 إسرائيليين بأسرى فلسطينيين
27 أكتوبر, 16:04 GMT
يذكر أنه في 15 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المهندسين العسكريين هدموا أكثر من 50 نفقا، تم اكتشافها على طول محور فيلادلفيا، وهي منطقة الحدود بين مصر وغزة، خلال الأسبوع الماضي. ولم يوضح الجيش في بيانه، عدد الأنفاق التي عبرت إلى مصر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويُعتقد أن حركة حماس الفلسطينية تستخدم الأنفاق على طول محور فيلادلفيا، لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وكان مصدر مصري رفيع المستوى نفى، قبل عدة أشهر، مزاعم تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بوجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر، قوله إن ما يتردد هو هروب إسرائيل من فشلها في القطاع، وهو ما يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.
وأعلنت مصر في أكثر من مناسبة موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، محمّلة الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل04:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала