https://sarabic.ae/20241031/الجيش-الإسرائيلي-يزعم-إحباط-تهريب-أسلحة-من-الأراضي-المصرية-1094350121.html

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط "تهريب أسلحة" من الأراضي المصرية

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط "تهريب أسلحة" من الأراضي المصرية

سبوتنيك عربي

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب أسلحة من الأراضي المصرية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت عملية تهريب أسلحة عبر طائرة دون طيار قادمة من الأراضي المصرية.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة دون طيار عبرت من الأراضي المصرية إلى إسرائيل وعلى متنها 4 بنادق ومسدس.ولفتت إلى أنه تم تسليم الطائرة دون طيار لقوات الأمن الإسرائيلية.يذكر أنه في 15 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المهندسين العسكريين هدموا أكثر من 50 نفقا، تم اكتشافها على طول محور فيلادلفيا، وهي منطقة الحدود بين مصر وغزة، خلال الأسبوع الماضي. ولم يوضح الجيش في بيانه، عدد الأنفاق التي عبرت إلى مصر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويُعتقد أن حركة حماس الفلسطينية تستخدم الأنفاق على طول محور فيلادلفيا، لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وكان مصدر مصري رفيع المستوى نفى، قبل عدة أشهر، مزاعم تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بوجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر، قوله إن ما يتردد هو هروب إسرائيل من فشلها في القطاع، وهو ما يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.وأعلنت مصر في أكثر من مناسبة موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، محمّلة الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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