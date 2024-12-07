https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-القطري-يبحث-مع-نظيريه-التركي-والأردني-الوضع-في-فلسطين-وسوريا-1095567954.html

وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيريه التركي والأردني الوضع في فلسطين وسوريا

وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيريه التركي والأردني الوضع في فلسطين وسوريا

سبوتنيك عربي

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، مع نظيريه التركي هاكان فيدان، والأردني أيمن الصفدي، آخر التطورات في سوريا،... 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T07:59+0000

2024-12-07T07:59+0000

2024-12-07T08:00+0000

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وجاء ذلك خلال بيانات منفصلة لوزارة الخارجية القطرية، أوضحت أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع كل من وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بجانب مناقشة آخر التطورات في سوريا.وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان (حول الاتصال مع وزير الخارجية التركي): "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، والمستجدات في المنطقة لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى آخر التطورات في سوريا".وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، أن "قطر تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع".وأضاف البيان:"جدد الدعوة لجميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية، وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254 بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلفت عن سقوط نحو 44 ألف قتيل و104 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمحظورة في روسيا ودول عدة) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منطلقة من شمال محافظة إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة."حزب الله" يؤكد دعمه لسوريا في مواجهة الإرهابيين"حماس" تعلن موافقتها على المقترح المصري بتشكيل لجنة مع "فتح" لإدارة غزةوزارة الدفاع السورية تنفي تقارير إعلامية حول انسحاب الجيش من حمص ومحيطها

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