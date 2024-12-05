https://sarabic.ae/20241205/حماس-تعلن-موافقتها-على-المقترح-المصري-بتشكيل-لجنة-مع-فتح-لإدارة-غزة-1095523541.html

"حماس" تعلن موافقتها على المقترح المصري بتشكيل لجنة مع "فتح" لإدارة غزة

"حماس" تعلن موافقتها على المقترح المصري بتشكيل لجنة مع "فتح" لإدارة غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، موافقتها على المقترح المقدم من مصر، بشأن تشكيل لجنة إدارية مشتركة مع حركة "فتح"، لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T15:01+0000

2024-12-05T15:01+0000

2024-12-05T15:01+0000

أخبار فلسطين اليوم

مصر

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af43cfbd47b09bed9ab47e9e35081d11.jpg

وذكرت "حماس" في بيان أن وفد الحركة اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة.وأضافت أن الوفد أجرى حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.وكان وفدا الحركتين قد عقدا، بداية الأسبوع الجاري، جولة حوار جديدة في العاصمة المصرية، وذلك بعد عدة جولات سابقة في القاهرة والدوحة وموسكو والصين، بهدف التوصل لاتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007.وبحسب مسودة للاتفاق تم تسريبها لوسائل الإعلام، فإن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة، منذ قرابة 14 شهرا في القطاع، بين حماس والجيش الإسرائيلي.وتتولى اللجنة، التي قد تضم من 10 إلى 15 عضوا "إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".وتتولى اللجنة أيضا العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر، وفقا لـ "اتفاق 2005" الذي أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.وذكرت التقارير الإعلامية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق، فيما يبدأ عمل اللجنة عقب اجتماع في القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها.

https://sarabic.ae/20241204/وفد-إسرائيلي-يتوجه-إلى-القاهرة-لبحث-مبادرة-مصرية-جديدة-بشأن-غزة-1095478335.html

مصر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, مصر, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار