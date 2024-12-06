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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ملفات ساخنة
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الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 370 ألف سوري منذ بداية التصعيد العسكري
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 370 ألف سوري منذ بداية التصعيد العسكري
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، أن التصعيد العسكري في سوريا تسبب في نزوح حوالي 370 ألف شخص. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T23:02+0000
2024-12-06T23:02+0000
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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين: "أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) اليوم أن التصعيد في الأعمال القتالية في سوريا أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 370 ألف رجل وامرأة وطفل، من بينهم 100 ألف شخص نزحوا أكثر من مرة. الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال".وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمصنفة كمنظمة محظورة في روسيا) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.
https://sarabic.ae/20241204/الأمم-المتحدة-أكثر-من-150-ألف-سوري-فروا-من-حلب-خلال-أسبوع-1095487112.html
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أخبار سوريا اليوم, حلب, حماة, حمص, هيئة تحرير الشام
أخبار سوريا اليوم, حلب, حماة, حمص, هيئة تحرير الشام

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 370 ألف سوري منذ بداية التصعيد العسكري

23:02 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiyahنزوح آلاف الأسر جراء المعارك بين مسلحين موالين للجيشين الأمريكي والتركي شرقي سوريا
نزوح آلاف الأسر جراء المعارك بين مسلحين موالين للجيشين الأمريكي والتركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
تابعنا عبر
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، أن التصعيد العسكري في سوريا تسبب في نزوح حوالي 370 ألف شخص.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين: "أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) اليوم أن التصعيد في الأعمال القتالية في سوريا أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 370 ألف رجل وامرأة وطفل، من بينهم 100 ألف شخص نزحوا أكثر من مرة. الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف سوري فروا من حلب خلال أسبوع
4 ديسمبر, 15:52 GMT
وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمصنفة كمنظمة محظورة في روسيا) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.
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