https://sarabic.ae/20241206/الأمم-المتحدة-نزوح-أكثر-من-370-ألف-سوري-منذ-بداية-التصعيد-العسكري-1095564545.html
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 370 ألف سوري منذ بداية التصعيد العسكري
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 370 ألف سوري منذ بداية التصعيد العسكري
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، أن التصعيد العسكري في سوريا تسبب في نزوح حوالي 370 ألف شخص. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T23:02+0000
2024-12-06T23:02+0000
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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين: "أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) اليوم أن التصعيد في الأعمال القتالية في سوريا أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 370 ألف رجل وامرأة وطفل، من بينهم 100 ألف شخص نزحوا أكثر من مرة. الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال".وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمصنفة كمنظمة محظورة في روسيا) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.
https://sarabic.ae/20241204/الأمم-المتحدة-أكثر-من-150-ألف-سوري-فروا-من-حلب-خلال-أسبوع-1095487112.html
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أخبار سوريا اليوم, حلب, حماة, حمص, هيئة تحرير الشام
أخبار سوريا اليوم, حلب, حماة, حمص, هيئة تحرير الشام
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 370 ألف سوري منذ بداية التصعيد العسكري
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، أن التصعيد العسكري في سوريا تسبب في نزوح حوالي 370 ألف شخص.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين: "أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) اليوم أن التصعيد في الأعمال القتالية في سوريا أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 370 ألف رجل وامرأة وطفل، من بينهم 100 ألف شخص نزحوا أكثر من مرة. الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال".
وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمصنفة كمنظمة محظورة في روسيا) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب
، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.