https://sarabic.ae/20241127/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-70-من-مخزون-الطائرات-المسيرة-لدى-حزب-الله-1095266558.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 70% من مخزون الطائرات المسيرة لدى "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 70% من مخزون الطائرات المسيرة لدى "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدمير نحو 70% من قدرات "حزب الله" اللبناني من الطائرات المسيرة. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T19:51+0000
2024-11-27T19:51+0000
2024-11-27T19:51+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجيش الإسرائيلي تصريحه "بنجاحه في تدمير نحو 70 من الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله خلال فترة الحرب على لبنان".وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 30 صاروخا من طراز "كروز" تابعة لحزب الله، ونحو 200 هدف وصفه بـ"الإرهابي" التابع للحزب، وأكثر من 150 موقع إطلاق للطائرات دون طيار، ونحو 20 مستودع أسلحة.ووفقا لدانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش، فإن القوات الإسرائيلية دمرت نحو 12500 هدف تابع لحزب الله خلال الحرب بينها 360 في الضاحية الجنوبية.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 70% من مخزون الطائرات المسيرة لدى "حزب الله"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدمير نحو 70% من قدرات "حزب الله" اللبناني من الطائرات المسيرة.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجيش الإسرائيلي تصريحه "بنجاحه في تدمير نحو 70 من الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله خلال فترة الحرب على لبنان".
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي
دمر نحو 30 صاروخا من طراز "كروز" تابعة لحزب الله، ونحو 200 هدف وصفه بـ"الإرهابي" التابع للحزب، وأكثر من 150 موقع إطلاق للطائرات دون طيار، ونحو 20 مستودع أسلحة.
ووفقا لدانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش، فإن القوات الإسرائيلية دمرت نحو 12500 هدف تابع لحزب الله خلال الحرب بينها 360 في الضاحية الجنوبية.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.