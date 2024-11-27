https://sarabic.ae/20241127/روسيا-تعلق-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-حول-وقف-إطلاق-النار-1095258165.html

روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار

روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تنظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذه. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T14:44+0000

2024-11-27T14:44+0000

2024-11-27T14:44+0000

لبنان

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg

وقالت زاخاروفا، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار: "ننظر بإيجابية إلى أي اتفاقات، محتملة أو مبرمة، من شأنها أن توقف عجلة العنف، وتوقف إراقة الدماء في لبنان، وتمنع المزيد من توسيع الأعمال العدائية، ولكن يجب أن يتم تنفيذها حقا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع في الشرق الأوسط يستمر في التدهور، وامتدت المواجهة إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى، كل هذا نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية.ووفقا لخطة التسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يشغل الجيش اللبناني خلال الستين يوما المقبلة مناطق في جنوب البلاد، ويجب سحب قوات "حزب الله" والبنية التحتية شمال نهر الليطاني، الذي يمتد إلى مناطق مختلفة نحو 20- 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وخلال هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي الدولة المجاورة.وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومتهوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين

https://sarabic.ae/20241127/وزير-الدفاع-اللبناني-الجيش-سيجند-6-آلاف-متطوع-لإرسالهم-إلى-الحدود-مع-إسرائيل--1095240278.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, إسرائيل