https://sarabic.ae/20241127/روسيا-تعلق-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-حول-وقف-إطلاق-النار-1095258165.html
روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار
روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تنظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذه. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T14:44+0000
2024-11-27T14:44+0000
2024-11-27T14:44+0000
لبنان
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg
وقالت زاخاروفا، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار: "ننظر بإيجابية إلى أي اتفاقات، محتملة أو مبرمة، من شأنها أن توقف عجلة العنف، وتوقف إراقة الدماء في لبنان، وتمنع المزيد من توسيع الأعمال العدائية، ولكن يجب أن يتم تنفيذها حقا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع في الشرق الأوسط يستمر في التدهور، وامتدت المواجهة إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى، كل هذا نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية.ووفقا لخطة التسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يشغل الجيش اللبناني خلال الستين يوما المقبلة مناطق في جنوب البلاد، ويجب سحب قوات "حزب الله" والبنية التحتية شمال نهر الليطاني، الذي يمتد إلى مناطق مختلفة نحو 20- 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وخلال هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي الدولة المجاورة.وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومتهوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
https://sarabic.ae/20241127/وزير-الدفاع-اللبناني-الجيش-سيجند-6-آلاف-متطوع-لإرسالهم-إلى-الحدود-مع-إسرائيل--1095240278.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_438f3bffe7e75255e72f5b3f90038006.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل
روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تنظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذه.
وقالت زاخاروفا، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار: "ننظر بإيجابية إلى أي اتفاقات، محتملة أو مبرمة، من شأنها أن توقف عجلة العنف، وتوقف إراقة الدماء في لبنان، وتمنع المزيد من توسيع الأعمال العدائية، ولكن يجب أن يتم تنفيذها حقا".
وأضافت أن استقرار الوضع في الشرق الأوسط يتطلب حلاً شاملاً وعادلاً يضمن توازن المصالح لجميع الأطراف.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع في الشرق الأوسط يستمر في التدهور، وامتدت المواجهة إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى، كل هذا نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية.
ووفقا لخطة التسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يشغل الجيش اللبناني خلال الستين يوما المقبلة
مناطق في جنوب البلاد، ويجب سحب قوات "حزب الله" والبنية التحتية شمال نهر الليطاني، الذي يمتد إلى مناطق مختلفة نحو 20- 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وخلال هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي الدولة المجاورة.
وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية
بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.