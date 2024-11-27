https://sarabic.ae/20241127/نجل-حسن-نصر-الله-يظهر-بفيديو-أمام-الأنقاض-موجها-كلمة-للبنانيين-فيديو-1095264966.html

نجل حسن نصر الله يظهر بفيديو أمام الأنقاض موجها كلمة للبنانيين.. فيديو

نجل حسن نصر الله يظهر بفيديو أمام الأنقاض موجها كلمة للبنانيين.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعرب نجل الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن شكره للنازحين من قراهم مهنئا إياهم بـ"الانتصار"، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T18:41+0000

2024-11-27T18:41+0000

2024-11-27T18:41+0000

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وظهر محمد مهدي نصرﷲ، نجل حسن نصر الله، في فيديو نشرته قناة "المنار"، اليوم الأربعاء، من أمام الأنقاض موجها كلمة للشعب اللبناني.وقال محمد مهدي:وتابع نجل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني: "مبارك لكم هذا النصر العزيز".يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله في غارة جوية شنتها على مقره تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة، المعروفة باسم الضاحية، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.

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https://sarabic.ae/20241127/روسيا-تعلق-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-حول-وقف-إطلاق-النار-1095258165.html

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