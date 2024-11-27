https://sarabic.ae/20241127/ستشهدون-موكبا-عظيما-مسؤولان-في-حزب-الله-يكشفان-عن-الاستعدادات-لجنازة-نصر-الله-1095264624.html

"ستشهدون موكبا عظيما"... مسؤولان في "حزب الله" يكشفان عن الاستعدادات لجنازة نصر الله

"ستشهدون موكبا عظيما"... مسؤولان في "حزب الله" يكشفان عن الاستعدادات لجنازة نصر الله

سبوتنيك عربي

تحدث مسؤولان في "حزب الله" اللبناني عن الاستعدادات لجنازة الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في جنوب بيروت قبل شهرين. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T18:22+0000

2024-11-27T18:22+0000

2024-11-27T18:22+0000

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وصرح إبراهيم الموسوي لقناة "الميادين" التلفزيونية بأن الاستعدادات لتشييع الجنازة تمت بالفعل، وأضاف "أعتقد أنه سيتم اختيار التاريخ والوقت المناسبين لهذا الحدث، ستشهدون موكبًا مهيبًا وعظيمًا لجماهير هذه الأمة، تكريمًا لشهيد الأمة والزعيم حسن نصر الله".من جانبه، أفاد محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأن "نقاشًا جادًا" يجري بشأن الجنازة، متابعا: "كنت أول من قال إننا أجلنا التشييع حتى يتم بشكل يليق بروحه وشهادته، واليوم نستعد لتشييع يكون بمثابة استفتاء شعبي ورسمي واضح على دعم المقاومة ومسيرة الشهيد السيد حسن نصر الله".يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله في غارة جوية شنتها على مقره تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة، المعروفة باسم الضاحية، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.

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