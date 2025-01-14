https://sarabic.ae/20250114/رئيس-البرلمان-العراقي-التواصل-مع-القيادة-السورية-يجب-أن-يكون-من-خلال-الحكومة-1096765914.html
رئيس البرلمان العراقي: التواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة
رئيس البرلمان العراقي: التواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن "العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة". 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T06:24+0000
2025-01-14T06:24+0000
2025-01-14T06:24+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096765707_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_cf02757d7475badfed06e1e84ffcc277.jpg
وقال المشهداني، في لقاء خاص على قناة "العراقية الإخبارية"، إن "التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشأن سوريا، لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وأضاف: "يجب أن يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة"، منوهًا بأن "هناك 56 دولة إسلامية لم تستطيع تحريك ساكن بشأن غزة". وتابع المشهداني: "نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها"، مشيرًا إلى أن "غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين"، ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة".وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد صرح بأن "هناك محاولات لربط التغيير السياسي في سوريا، بمشاريع تغيير النظام السياسي في العراق"، موضحًا أن هذه المحاولات "غير قابلة للنقاش".وأوضح أن "الحكومة العراقية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها الانخراط في الصراعات الإقليمية".يأتي هذا التصريح في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، في ظل دعوات إلى التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لتحقيق الأمن والسلام للجميع.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250113/وزير-الخارجية-الكويتي-يعلن-موعد-إعادة-افتتاح-سفارة-الكويت-لدى-سوريا-1096762866.html
https://sarabic.ae/20250113/الطيران-الحربي-الأردني-يستهدف-مواقع-لتجار-المخدرات-على-الحدود-السورية-1096763258.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096765707_50:0:961:683_1920x0_80_0_0_2fead25a2de8bf9ce8443415c1c77972.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس البرلمان العراقي: التواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن "العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة".
وقال المشهداني، في لقاء خاص على قناة "العراقية الإخبارية"، إن "التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشأن سوريا، لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".
وأضاف: "يجب أن يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة"، منوهًا بأن "هناك 56 دولة إسلامية لم تستطيع تحريك ساكن بشأن غزة".
وتابع المشهداني: "نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها"، مشيرًا إلى أن "غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين"، ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة".
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد صرح بأن "هناك محاولات لربط التغيير السياسي في سوريا، بمشاريع تغيير النظام السياسي في العراق"، موضحًا أن هذه المحاولات "غير قابلة للنقاش".
وأكد أن "العراق ينأى بنفسه عن الانحياز لأي طرف في الأزمة السورية"، داعيًا إلى "تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره دون تدخل خارجي".
وأوضح أن "الحكومة العراقية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها الانخراط في الصراعات الإقليمية".
يأتي هذا التصريح في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، في ظل دعوات إلى التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لتحقيق الأمن والسلام للجميع.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.