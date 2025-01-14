https://sarabic.ae/20250114/رئيس-البرلمان-العراقي-التواصل-مع-القيادة-السورية-يجب-أن-يكون-من-خلال-الحكومة-1096765914.html

رئيس البرلمان العراقي: التواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة‌‏

رئيس البرلمان العراقي: التواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة‌‏

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن "العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة". 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T06:24+0000

2025-01-14T06:24+0000

2025-01-14T06:24+0000

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وقال المشهداني، في لقاء خاص على قناة "العراقية الإخبارية"، إن "التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشأن سوريا، لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وأضاف: "يجب أن يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة"، منوهًا بأن "هناك 56 دولة إسلامية لم تستطيع تحريك ساكن بشأن غزة". وتابع المشهداني: "نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها"، مشيرًا إلى أن "غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين"، ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة".وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد صرح بأن "هناك محاولات لربط التغيير السياسي في سوريا، بمشاريع تغيير النظام السياسي في العراق"، موضحًا أن هذه المحاولات "غير قابلة للنقاش".وأوضح أن "الحكومة العراقية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها الانخراط في الصراعات الإقليمية".يأتي هذا التصريح في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، في ظل دعوات إلى التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لتحقيق الأمن والسلام للجميع.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي