رئيس البرلمان العراقي: التواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة‌‏

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250114/رئيس-البرلمان-العراقي-التواصل-مع-القيادة-السورية-يجب-أن-يكون-من-خلال-الحكومة-1096765914.html
رئيس البرلمان العراقي: التواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة‌‏
رئيس البرلمان العراقي: التواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة‌‏
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن "العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة". 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T06:24+0000
2025-01-14T06:24+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096765707_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_cf02757d7475badfed06e1e84ffcc277.jpg
وقال المشهداني، في لقاء خاص على قناة "العراقية الإخبارية"، إن "التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشأن سوريا، لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وأضاف: "يجب أن يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة"، منوهًا بأن "هناك 56 دولة إسلامية لم تستطيع تحريك ساكن بشأن غزة". وتابع المشهداني: "نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها"، مشيرًا إلى أن "غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين"، ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة".وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد صرح بأن "هناك محاولات لربط التغيير السياسي في سوريا، بمشاريع تغيير النظام السياسي في العراق"، موضحًا أن هذه المحاولات "غير قابلة للنقاش".وأوضح أن "الحكومة العراقية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها الانخراط في الصراعات الإقليمية".يأتي هذا التصريح في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، في ظل دعوات إلى التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لتحقيق الأمن والسلام للجميع.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250113/وزير-الخارجية-الكويتي-يعلن-موعد-إعادة-افتتاح-سفارة-الكويت-لدى-سوريا-1096762866.html
https://sarabic.ae/20250113/الطيران-الحربي-الأردني-يستهدف-مواقع-لتجار-المخدرات-على-الحدود-السورية-1096763258.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096765707_50:0:961:683_1920x0_80_0_0_2fead25a2de8bf9ce8443415c1c77972.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس البرلمان العراقي: التواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة‌‏

06:24 GMT 14.01.2025
© Getty Images / Pool‌‏رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني
‌‏رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Getty Images / Pool
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن "العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة".
وقال المشهداني، في لقاء خاص على قناة "العراقية الإخبارية"، إن "التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشأن سوريا، لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".
وأضاف: "يجب أن يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة"، منوهًا بأن "هناك 56 دولة إسلامية لم تستطيع تحريك ساكن بشأن غزة".
وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
وزير الخارجية الكويتي يعلن موعد إعادة افتتاح سفارة الكويت لدى سوريا
أمس, 21:14 GMT
وتابع المشهداني: "نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها"، مشيرًا إلى أن "غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين"، ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة".
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد صرح بأن "هناك محاولات لربط التغيير السياسي في سوريا، بمشاريع تغيير النظام السياسي في العراق"، موضحًا أن هذه المحاولات "غير قابلة للنقاش".

وأكد أن "العراق ينأى بنفسه عن الانحياز لأي طرف في الأزمة السورية"، داعيًا إلى "تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره دون تدخل خارجي".

وأوضح أن "الحكومة العراقية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها الانخراط في الصراعات الإقليمية".
يأتي هذا التصريح في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، في ظل دعوات إلى التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لتحقيق الأمن والسلام للجميع.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الطيران الحربي الأردني يستهدف مواقع لتجار المخدرات على الحدود السورية
أمس, 23:35 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала