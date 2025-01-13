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شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
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الطيران الحربي الأردني يستهدف مواقع لتجار المخدرات على الحدود السورية
الطيران الحربي الأردني يستهدف مواقع لتجار المخدرات على الحدود السورية
سبوتنيك عربي
شهدت بادية السويداء جنوبي سوريا، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T23:35+0000
2025-01-13T23:35+0000
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وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن: "الغارات الجوية الأردنية أتت بعد عملية استطلاع كثيفة في المنطقة، تم من خلالها تحديد ثلاثة مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في البلدة، والمسؤول عن عملية نقلها وتهريبها إلى الأراضي الأردنية".وأكدت المصادر أن "المواقع المستهدفة تُستخدم لتخزين المخدرات، وتم تمويهها باستخدام بعض الحيوانات مثل الأغنام، حيث لم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بهذه الغارات حتى اللحظة".وتابعت المصادر أن "الجيش الأردني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية تحسبًا لأي عملية تهريب للمخدرات قد تشهدها الحدود. حيث يستغل المهربون عدم وجود قوات على الحدود من الجهة السورية، وذلك بعد انسحاب المخافر الحدودية، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي".وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قد نقلت عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بيانًا قالت فيه إن "قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة".وفي وقت سابق، أشاد مراقبون بالترتيبات الأمنية الموقعة بين الأردن وسوريا، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، مؤكدين أنها مهمة في ظل تنامي ظاهرة تهريب المخدرات والانفلات الأمني على الحدود بين البلدين.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني في العاصمة الأردنية عمان.
https://sarabic.ae/20250107/الأردن-الإدارة-السورية-الجديدة-لا-تتحمل-المسؤولية-عن-تهريب-المخدرات-عبر-الحدود-الذي-حصل-قبل-أيام-1096556498.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, الجيش الأردني
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, الجيش الأردني

الطيران الحربي الأردني يستهدف مواقع لتجار المخدرات على الحدود السورية

23:35 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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شهدت بادية السويداء جنوبي سوريا، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.
وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن: "الغارات الجوية الأردنية أتت بعد عملية استطلاع كثيفة في المنطقة، تم من خلالها تحديد ثلاثة مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في البلدة، والمسؤول عن عملية نقلها وتهريبها إلى الأراضي الأردنية".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
الأردن: الإدارة السورية الجديدة لا تتحمل المسؤولية عن تهريب المخدرات عبر الحدود الذي حصل قبل أيام
7 يناير, 11:08 GMT
وأكدت المصادر أن "المواقع المستهدفة تُستخدم لتخزين المخدرات، وتم تمويهها باستخدام بعض الحيوانات مثل الأغنام، حيث لم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بهذه الغارات حتى اللحظة".
وتابعت المصادر أن "الجيش الأردني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية تحسبًا لأي عملية تهريب للمخدرات قد تشهدها الحدود. حيث يستغل المهربون عدم وجود قوات على الحدود من الجهة السورية، وذلك بعد انسحاب المخافر الحدودية، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قد نقلت عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بيانًا قالت فيه إن "قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة".
وفي وقت سابق، أشاد مراقبون بالترتيبات الأمنية الموقعة بين الأردن وسوريا، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، مؤكدين أنها مهمة في ظل تنامي ظاهرة تهريب المخدرات والانفلات الأمني على الحدود بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني في العاصمة الأردنية عمان.
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