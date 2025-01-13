https://sarabic.ae/20250113/الطيران-الحربي-الأردني-يستهدف-مواقع-لتجار-المخدرات-على-الحدود-السورية-1096763258.html
الطيران الحربي الأردني يستهدف مواقع لتجار المخدرات على الحدود السورية
الطيران الحربي الأردني يستهدف مواقع لتجار المخدرات على الحدود السورية
سبوتنيك عربي
شهدت بادية السويداء جنوبي سوريا، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T23:35+0000
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وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن: "الغارات الجوية الأردنية أتت بعد عملية استطلاع كثيفة في المنطقة، تم من خلالها تحديد ثلاثة مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في البلدة، والمسؤول عن عملية نقلها وتهريبها إلى الأراضي الأردنية".وأكدت المصادر أن "المواقع المستهدفة تُستخدم لتخزين المخدرات، وتم تمويهها باستخدام بعض الحيوانات مثل الأغنام، حيث لم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بهذه الغارات حتى اللحظة".وتابعت المصادر أن "الجيش الأردني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية تحسبًا لأي عملية تهريب للمخدرات قد تشهدها الحدود. حيث يستغل المهربون عدم وجود قوات على الحدود من الجهة السورية، وذلك بعد انسحاب المخافر الحدودية، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي".وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قد نقلت عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بيانًا قالت فيه إن "قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة".وفي وقت سابق، أشاد مراقبون بالترتيبات الأمنية الموقعة بين الأردن وسوريا، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، مؤكدين أنها مهمة في ظل تنامي ظاهرة تهريب المخدرات والانفلات الأمني على الحدود بين البلدين.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني في العاصمة الأردنية عمان.
https://sarabic.ae/20250107/الأردن-الإدارة-السورية-الجديدة-لا-تتحمل-المسؤولية-عن-تهريب-المخدرات-عبر-الحدود-الذي-حصل-قبل-أيام-1096556498.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, الجيش الأردني
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, الجيش الأردني
الطيران الحربي الأردني يستهدف مواقع لتجار المخدرات على الحدود السورية
حصري
شهدت بادية السويداء جنوبي سوريا، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.
وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك
" إن: "الغارات الجوية الأردنية أتت بعد عملية استطلاع كثيفة في المنطقة، تم من خلالها تحديد ثلاثة مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في البلدة، والمسؤول عن عملية نقلها وتهريبها إلى الأراضي الأردنية".
وأكدت المصادر أن "المواقع المستهدفة تُستخدم لتخزين المخدرات، وتم تمويهها باستخدام بعض الحيوانات مثل الأغنام، حيث لم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بهذه الغارات حتى اللحظة".
وتابعت المصادر أن "الجيش الأردني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية تحسبًا لأي عملية تهريب للمخدرات قد تشهدها الحدود. حيث يستغل المهربون عدم وجود قوات على الحدود من الجهة السورية، وذلك بعد انسحاب المخافر الحدودية، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قد نقلت عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بيانًا قالت فيه إن "قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة".
وفي وقت سابق، أشاد مراقبون بالترتيبات الأمنية الموقعة بين الأردن وسوريا، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، مؤكدين أنها مهمة في ظل تنامي ظاهرة تهريب المخدرات والانفلات الأمني على الحدود بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة
لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني في العاصمة الأردنية عمان.