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الأردن: الإدارة السورية الجديدة لا تتحمل المسؤولية عن تهريب المخدرات عبر الحدود الذي حصل قبل أيام
الأردن: الإدارة السورية الجديدة لا تتحمل المسؤولية عن تهريب المخدرات عبر الحدود الذي حصل قبل أيام
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع الجانب السوري أمن الحدود وخطر تهريب المخدرات والسلاح وما يمثله تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T11:08+0000
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وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "الإدارة السورية الجديدة لا تتحمل المسؤولية عن تهريب المخدرات عبر الحدود، الذي حصل قبل أيام"، مؤكدًا أن "الإرث الذي تتحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلا".وأعلن الجيش الأردني، الأربعاء الماضي، أن قوات حرس الحدود تمكّنت من إحباط محاولة تسلل لمجموعات من المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للمملكة.ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الأردني، "تعاملت قوات حرس الحدود مع المهربين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وتدمير الآليات التي كانوا يستخدمونها في العملية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر، أن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.وأوضح المصدر أن "محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق مسيرات تمر عبر بلادها.وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرًا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف و"لن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241231/وزير-أردني-سابق-استقرار-سوريا-مصلحة-عالمية-وروسيا-لعبت-دورا-محوريا-في-صنع-ذلك-1096354004.html
https://sarabic.ae/20241216/مصر-والأردن-يؤكدان-أهمية-بدء-عملية-سياسية-شاملة-في-سوريا-لا-تقصي-طرفا-1095836455.html
https://sarabic.ae/20250101/الجيش-الأردني-يعلن-مقتل-مهربين-حاولوا-التسلل-من-سوريا-1096380879.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأردن: الإدارة السورية الجديدة لا تتحمل المسؤولية عن تهريب المخدرات عبر الحدود الذي حصل قبل أيام

11:08 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع الجانب السوري أمن الحدود وخطر تهريب المخدرات والسلاح وما يمثله تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة) من تهديد.
وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "الإدارة السورية الجديدة لا تتحمل المسؤولية عن تهريب المخدرات عبر الحدود، الذي حصل قبل أيام"، مؤكدًا أن "الإرث الذي تتحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلا".
وأعلن الجيش الأردني، الأربعاء الماضي، أن قوات حرس الحدود تمكّنت من إحباط محاولة تسلل لمجموعات من المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للمملكة.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
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ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الأردني، "تعاملت قوات حرس الحدود مع المهربين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وتدمير الآليات التي كانوا يستخدمونها في العملية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".
وكشف مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الشهر الماضي، أن عناصر الجيش الأردني، أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود بين سوريا والأردن.
ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر، أن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح المصدر أن "محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية".
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وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق مسيرات تمر عبر بلادها.

وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها "تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرًا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف و"لن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية".
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وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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