https://sarabic.ae/20241231/وزير-أردني-سابق-استقرار-سوريا-مصلحة-عالمية-وروسيا-لعبت-دورا-محوريا-في-صنع-ذلك-1096354004.html

وزير أردني سابق: استقرار سوريا مصلحة عالمية وروسيا لعبت دورا محوريا في صنع ذلك

وزير أردني سابق: استقرار سوريا مصلحة عالمية وروسيا لعبت دورا محوريا في صنع ذلك

سبوتنيك عربي

أكّد الوزير الأردني السابق سعيد المصري، أن "الاتصال الروسي الأردني الأخير تناول عدة ملفات، إلا أن الملف السوري كان المحور الأساسي لهذا الحوار". 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T09:15+0000

2024-12-31T09:15+0000

2024-12-31T09:15+0000

العالم

أخبار سوريا اليوم

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_9698bc429aa4b37d7293c3714abe161f.jpg

وأوضح المصري، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الأردن دفع ثمناً باهظاً عبر 14 عاماً جراء الفوضى السابقة في سوريا"، مشيراً إلى أن "استقرار سوريا يعد مصلحة عالمية وليست محلية فقط، وأن هذا الاستقرار سينعكس بشكل كبير على الأردن في المستقبل القريب"، وقال: "يحق للشعب السوري الاستقرار من خلال وحدة أراضيه".وفي ما يتعلق بالعلاقات الأردنية الروسية، أكد المصري أن "روسيا تعد دولة عظمى ولعبت دوراً محورياً في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، كما ذكر أن "موضوع التواجد الروسي في البحر الأبيض المتوسط، لم يلقَ معارضة من قبل الأردن"، متوقعاً أن "يكون هناك نوع من التفاهم حول إقامة علاقات متوازنة بين البلدين (روسيا وسوريا)".وتطرق ضيف "سبوتنيك"، أيضاً، إلى "أهمية أن تتعامل سوريا مع جميع دول العالم على مسافة متساوية، رغم أنها "وقعت تحت الهيمنة الغربية في فترات سابقة"، وشدد على أن "مصلحة الجميع تكمن في استقرار سوريا"، مشيراً إلى أن "أي تحرك من أجل استقرار سوريا سيكون له تأثير إيجابي ليس فقط على المنطقة بل على العالم ككل".وأوضح الشرع أن لدمشق مصالح استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو، ما يجعل تعزيز العلاقات بين الطرفين ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة.وزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السوريةلافروف: روسيا لم تتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية في البلاد

https://sarabic.ae/20241229/أحمد-الشرع-لم-أحرر-سوريا-وأتطلع-لدستور-وانتخابات-خلال-4-سنوات-1096299346.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك