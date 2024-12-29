https://sarabic.ae/20241229/وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأردني-يؤكدان-ضرورة-الحفاظ-على-وحدة-الأراضي-السورية-1096316359.html
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
استعرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هاتفيا اليوم الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الوضع في سوريا، وجرى التوافق على ضرورة احترام المجتمع الدولي سلامة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T17:40+0000
2024-12-29T17:40+0000
2024-12-29T17:40+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/03/1047994905_0:0:2668:1501_1920x0_80_0_0_980a70162e22bc2b742b6c223a697f76.jpg
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن "وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، تناولا في محادثة هاتفية يوم 29 كانون الأول/ديسمبر، تقييمًا مفصلاً للوضع في سوريا وما حولها".وأضاف البيان أنه "تم التوافق على ضرورة احترام المجتمع الدولي بشكل كامل للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2254، مع التركيز بشكل رئيسي على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وتنظيم حوار وطني شامل، بمشاركة جميع الأطراف السورية وجميع الأطراف الخارجية التي لها مصالح في سوريا وقادرة على الإسهام بشكل إيجابي في تحقيق التوافق الوطني".كانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
https://sarabic.ae/20241229/لافروف-والصفدي-يبحثان-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وإنهاء-الكارثة-الإنسانية-في-القطاع-1096315547.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/03/1047994905_97:0:2668:1928_1920x0_80_0_0_22545932998bc3a8aca5c84b49f07f8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار الأردن
روسيا, العالم العربي, أخبار الأردن
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
استعرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هاتفيا اليوم الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الوضع في سوريا، وجرى التوافق على ضرورة احترام المجتمع الدولي سلامة الأراضي السورية ووحدتها.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن "وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، تناولا في محادثة هاتفية يوم 29 كانون الأول/ديسمبر، تقييمًا مفصلاً للوضع في سوريا وما حولها".
وأضاف البيان أنه "تم التوافق على ضرورة احترام المجتمع الدولي بشكل كامل للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2254، مع التركيز بشكل رئيسي على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وتنظيم حوار وطني شامل، بمشاركة جميع الأطراف السورية وجميع الأطراف الخارجية التي لها مصالح في سوريا وقادرة على الإسهام بشكل إيجابي في تحقيق التوافق الوطني".
وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون في هذا الصدد، كما ناقشا أيضًا جدول الاتصالات الروسية الأردنية المقبلة على المستوى الرفيع.
كانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.
وكان البشير يرأس منذ كانون الثاني/يناير 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.