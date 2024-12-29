https://sarabic.ae/20241229/وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأردني-يؤكدان-ضرورة-الحفاظ-على-وحدة-الأراضي-السورية-1096316359.html

وزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

وزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

استعرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هاتفيا اليوم الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الوضع في سوريا، وجرى التوافق على ضرورة احترام المجتمع الدولي سلامة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T17:40+0000

2024-12-29T17:40+0000

2024-12-29T17:40+0000

روسيا

العالم العربي

أخبار الأردن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/03/1047994905_0:0:2668:1501_1920x0_80_0_0_980a70162e22bc2b742b6c223a697f76.jpg

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن "وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، تناولا في محادثة هاتفية يوم 29 كانون الأول/ديسمبر، تقييمًا مفصلاً للوضع في سوريا وما حولها".وأضاف البيان أنه "تم التوافق على ضرورة احترام المجتمع الدولي بشكل كامل للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2254، مع التركيز بشكل رئيسي على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وتنظيم حوار وطني شامل، بمشاركة جميع الأطراف السورية وجميع الأطراف الخارجية التي لها مصالح في سوريا وقادرة على الإسهام بشكل إيجابي في تحقيق التوافق الوطني".كانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.

https://sarabic.ae/20241229/لافروف-والصفدي-يبحثان-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وإنهاء-الكارثة-الإنسانية-في-القطاع-1096315547.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي, أخبار الأردن