https://sarabic.ae/20241229/لافروف-والصفدي-يبحثان-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وإنهاء-الكارثة-الإنسانية-في-القطاع-1096315547.html

لافروف والصفدي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع

لافروف والصفدي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، "وقوف الأردن إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه". 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T17:19+0000

2024-12-29T17:19+0000

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وشدد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في سوريا، على "ضرورة إجراء عبر عملية سياسية سورية سورية جامعة يقودها السوريون وتنتج نظاماً جديداً يحفظ حقوق جميع السوريين ويحمي وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وأمنها واستقرارها".كما حذر الصفدي من تبعات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وشدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى جميع أنحاء القطاع. وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "الصفدي ولافروف بحثا جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي ما تزال تتفاقم نتيجة استمرار العدوان، كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل زيادة التعاون في مختلف المجالات.وشدد الصفدي ولافروف على حرص البلدين تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية وبما يكرس الأمن والاستقرار ويحقق السلام العادل في المنطقة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح بأن موسكو لا علم لها بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ولم تتلق أي طلبات من دمشق بهذا الصدد.وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.. وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".وشدد لافروف على أن "نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقا لقواعد القانون الدولي".وأضاف وزير الخارجية الروسي، في هذا الصدد: "كل واحدة منها (المعاهدات) تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين".وكشف الوزير لافروف أنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا. لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضًا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".

https://sarabic.ae/20241227/السفير-الفلسطيني-لدى-سوريا-موقف-روسيا-الداعم-للقضية-الفلسطينية-مثال-يحتذى-به--1096232582.html

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