https://sarabic.ae/20241227/السفير-الفلسطيني-لدى-سوريا-موقف-روسيا-الداعم-للقضية-الفلسطينية-مثال-يحتذى-به--1096232582.html

السفير الفلسطيني لدى سوريا: موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية مثال يحتذى به

السفير الفلسطيني لدى سوريا: موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية مثال يحتذى به

سبوتنيك عربي

رأى السفير أنور عبد الهادي، مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، بأن "موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية هو مثال يجب أن يُحتذى به في... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T08:09+0000

2024-12-27T08:09+0000

2024-12-27T08:09+0000

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وأوضح عبد الهادي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا في وقت سابق دون قرار أممي، فإنه يجب أن يُفرض نفس الضغط على إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "العقوبات يجب أن تفرض على إسرائيل لأنها لم تحترم قرارات الشرعية الدولية".وأكد أن "العديد من الدول تتجنب اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل خوفًا على مصالحها"، قائلاً: "لن تضحي أي دولة بمصالحها من أجل أحد، لكننا متمسكون بالشرعية الدولية لأننا نعلم أن لا أحد يقاتل من أجلنا".وفي ما يتعلق بموقف القيادة الفلسطينية من العلاقات مع الدول الكبرى، أشار السفير عبد الهادي إلى أن "حل الدولتين هو ثابت من الثوابت الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو المطلب الأساسي". وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تواصل مراقبة الوضع عن كثب"، قائلاً: "نحن بلا شك سنتابع رئاسة دونالد ترامب، ونراقب المواقف السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ونحن من أسقطنا صفقة القرن، وكان للأردن موقف شجاع وجريء في هذا الموضوع".وتابع قائلاً: "نراهن على دعم الأصدقاء في روسيا والصين، وقد بدأنا تحقيق نقاط كثيرة في هذا المجال".وحول ما يتعلق بالوضع في المنطقة، قال عبد الهادي: "الوضع في المنطقة معقد للغاية نتيجة الممارسات الإسرائيلية من إجرام ومحاولة فرض سياستها على المنطقة بأسرها"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تستغل الدعم الأميركي الكامل لتحقيق أهدافها التوسعية"، وأضاف أن "إسرائيل لا تحترم أي قرارات أو شرعية دولية"، مؤكدًا أن "الممارسات الإسرائيلية في الأراضي السورية تشكل اعتداءً جديدًا على الأمة العربية".وعن الوضع الفلسطيني الداخلي، أكد عبد الهادي على "ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني"، وأوضح أن "غزة هي جزء من الأرض الفلسطينية ويجب أن تعود السلطة الفلسطينية إليها". وأشار إلى أنه "كان هناك توافق عام على ضرورة إنهاء الانقسام"، قائلاً: "نحن لا نشارك في المفاوضات التي تديرها حماس مع مصر وقطر، وإذا كانت المفاوضات بيد منظمة التحرير الفلسطينية، لكانت الظروف مختلفة".وشدّد السفير عبد الهادي على أن "الفلسطينيين سيواصلون نضالهم لتحقيق أهدافهم الوطنية"، وقال: "نحن متمسكون بحقوقنا ولن نتنازل عن حقنا في إقامة دولتنا مهما طال الزمن". وأضاف أن "أكبر خطر على إسرائيل هو إقامة الدولة الفلسطينية، وأنه يجب أن نكون صادقين مع شعبنا ونرفع شعارات قابلة للتطبيق في ظل هذه الظروف الصعبة".

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العالم العربي, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك