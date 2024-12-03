https://sarabic.ae/20241203/رئيس-وزراء-فلسطين-لـ-سبوتنيك-نأمل-انخراط-روسيا-بشكل-أكبر-في-العملية-السياسية-بالمنطقة-1095430849.html

رئيس وزراء فلسطين لـ "سبوتنيك": نأمل انخراط روسيا بشكل أكبر في العملية السياسية بالمنطقة

رئيس وزراء فلسطين لـ "سبوتنيك": نأمل انخراط روسيا بشكل أكبر في العملية السياسية بالمنطقة

سبوتنيك عربي

أشاد محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، بموقف روسيا السياسي من القضية الفلسطينية، وتجاه إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T09:15+0000

2024-12-03T09:15+0000

2024-12-03T09:15+0000

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، إن الحكومة الفلسطينية تثمن دائما الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية.وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.يأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.وقال بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.ويهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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