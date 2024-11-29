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https://sarabic.ae/20241129/سفير-فلسطين-عباس-مستعد-للقدوم-إلى-روسيا-للاحتفال-بالذكرى-الثمانين-للنصر-إذا-تمت-دعوته-1095309078.html
سفير فلسطين: عباس مستعد للقدوم إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر إذا تمت دعوته
سفير فلسطين: عباس مستعد للقدوم إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر إذا تمت دعوته
سبوتنيك عربي
قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية إذا... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T05:01+0000
2024-11-29T05:08+0000
محمود عباس
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
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وقال السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "إذا دُعي فإنه [عباس] سيشارك بالتأكيد".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن عدد القادة المدعوين إلى يوم النصر في موسكو سيكون مماثلاً لعدد الضيوف رفيعي المستوى في قمة البريكس في قازان.وشارك محمود عباس في اجتماعات البريكس في قازان في نوفمبرء/تشرين الثاني الجاري.وقبل ذلك، زار موسكو في أغسطس/آب الماضي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع حول قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241028/مستشار-محمود-عباس-اجتماع-اللجنة-الوزارية-الروسية-الفلسطينية-يعقد-قبل-نهاية-العام-بموسكو-1094225046.html
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محمود عباس, روسيا, أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس, روسيا, أخبار فلسطين اليوم

سفير فلسطين: عباس مستعد للقدوم إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر إذا تمت دعوته

05:01 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 05:08 GMT 29.11.2024)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة "بريكس"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية إذا دُعي.
وقال السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "إذا دُعي فإنه [عباس] سيشارك بالتأكيد".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن عدد القادة المدعوين إلى يوم النصر في موسكو سيكون مماثلاً لعدد الضيوف رفيعي المستوى في قمة البريكس في قازان.
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
مستشار محمود عباس: اجتماع اللجنة الوزارية الروسية الفلسطينية يعقد قبل نهاية العام في موسكو
28 أكتوبر, 03:53 GMT
وشارك محمود عباس في اجتماعات البريكس في قازان في نوفمبرء/تشرين الثاني الجاري.
وقبل ذلك، زار موسكو في أغسطس/آب الماضي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع حول قطاع غزة.
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