https://sarabic.ae/20241028/مستشار-محمود-عباس-اجتماع-اللجنة-الوزارية-الروسية-الفلسطينية-يعقد-قبل-نهاية-العام-بموسكو-1094225046.html

مستشار محمود عباس: اجتماع اللجنة الوزارية الروسية الفلسطينية يعقد قبل نهاية العام بموسكو

مستشار محمود عباس: اجتماع اللجنة الوزارية الروسية الفلسطينية يعقد قبل نهاية العام بموسكو

سبوتنيك عربي

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن اللجنة الوزارية الروسية الفلسطينية ستعقد اجتماعها المقبل قبل نهاية العام في العاصمة الروسية موسكو. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T03:53+0000

2024-10-28T03:53+0000

2024-10-28T03:53+0000

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قازان – سبوتنيك. وقال الهباش، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "اللجنة الروسية الفلسطينية المشتركة يفترض أن تجتمع في موسكو قبل نهاية العام على مستوى الوزراء".وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن اللجنة تعنى بالتعاون الثنائي الاقتصادي والسياسي بين روسيا الاتحادية ودولة فلسطين.وفي وقت سابق، أعلن السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل أنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد لجنة اقتصادية روسية فلسطينية حكومية دولية في موسكو في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد وصل إلى موسكو، منتصف أغسطس/ آب الماضي بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية استمرت ليومين.وبحث الرئيسان بوتين وعباس آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والتي أدت إلى قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، شهدت العلاقات الفلسطينية الروسية تقدماً كبيراً، ليس فقط في الجوانب السياسية، بل أيضاً الاقتصادية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات.إلا أن العلاقات التجارية الروسية تتأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، كما تتأثر أيضاً بالعقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية، التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية وعلى حركة الأشخاص والبضائع.ويؤدي تراجع مستوى أداء الاقتصاد الفلسطيني بفعل الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل عبر بروتوكول "باريس" الاقتصادي الذي يكبل إلى حد كبير قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، ما يؤثر على العلاقة التجارية بين فلسطين وروسيا الاتحادية.

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