https://sarabic.ae/20240819/قيادي-في-الجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-روسيا-لاعب-رئيس-في-الشرق-الأوسط--1091893399.html

قيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": روسيا لاعب رئيس في الشرق الأوسط

قيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": روسيا لاعب رئيس في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" علي فيصل أن "روسيا باتت تشكل لاعبًا رئيسيًا في الشرق الأوسط رغم المحاولات الأميركية... 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T13:00+0000

2024-08-19T13:00+0000

2024-08-19T13:00+0000

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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "الدور الروسي برز من خلال تواجدها في سوريا من جهة، ورعايتها للحوار الوطني الفلسطيني من جهة ثانية، إضافةً إلى إدانتها المتكررة للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وذلك على عكس الولايات المتحدة الأميركية التي لم تكن يومًا وسيطاً نزيهاً في أي ملف يمس بمصلحة إسرائيل على اعتبار أنّ المصلحة الإسرائيلية هي نفسها المصلحة الأميركية". ولفت فيصل إلى أن "روسيا دائمًا ما كانت تطرح حلًا سياسيًا واضحًا عبر مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس الكبرى وليس برعاية الولايات المتحدة إنما الأمم المتحدة لإنهاء "دولة الاحتلال" وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس".وشدد على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لم تعد قادرة على التفرد بقيادة النظام العالمي الجديد، إثر قيام الادارة الأميركية بإسقاط كل قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان عبر دعمها للمجازر، وقيامها بإفقار وحصار الشعوب على غرار ما تحاول فعله مع روسيا والصين وكل من يعارض مصالحها".و رأى فيصل أن "واشنطن تحاول أن تسوّق نفسها على أنّها تنفرد بالحل في الشرق الأوسط، وتريد أن تثبت أنها اللاعب الأساسي في المنطقة، على اعتبار أنّ الحل الوحيد للنزاع القائم بيدها مهما طالت الحرب حتى لو استمرت أكثر من 11 شهر".أما في ما يتعلق بجولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في الدوحة، قال فيصل إنّ "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطًا جديدةً لا يمكن لـ "المقاومة الفلسطينية" أن تقبل بها"، لافتًا إلى أنّ "الإدارة الأميركية وحين تحقق إسرائيل أيّ تقدم في الميدان عبر الاغتيالات وغيرها تسارع للتحرك دبلوماسيًا وتعمل على إحياء المفاوضات لقطع الطريق أمام أي رد حاسم بوجه إسرائيل".وشدّد على أنّ "رد محور "المقاومة" على الاغتيالات والتجاوزات الاسرائيلية مقبل لا محال، إلا أن فصائل "المقاومة" من لبنان الى العراق و اليمن إضافة إلى إيران، أرادت أن تفسح المجال امام المفاوضات علها تصل إلى نتائج ايجابية لصالح الشعب الفلسطيني لأنّ الهدف الرئيسي من جبهات الاسناد هو وقف العدوان عن شعبنا".فيصل الذي لفت إلى أنّ "نتنياهو لا يزال يتمتع بحماية عسكرية و سياسية من أميركا والغرب على الرغم من كل ما أشيع عن خلافات بينه وبين قيادات بريطانية"، شدّد على أنّ "معركة "طوفان الاقصى" هي معركة محقة وجاءت ردًا على مجموعة من العوامل، أولا توسيع دائرة الاستيطان والقتل في الضفة الغربية، ثانيا ممارسة الارهاب والتنكيل بحق الاسرى الفلسطينيين، والعامل الثالث هو الرد على عمليات التطبيع".ولفت القيادي الفلسطيني إلى أنّ "حركة "حماس" دائما ما كانت حريصة على ضرورة التوصل الى إتفاق منصف بحق الشعب الفلسطيني، لأن إسرائيل هي من اعتدت على حقوق الفلسطينيين بدعم أميركي، وعليه إن الفصائل الفلسطينية لا تثق بالولايات المتحدة بها ولا يمكن أن تعتبرها وسيطًا نزيهًا".ودعا نائب رئيس "المجلس الوطني الفلسطيني للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" "القيادة الرسمية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" إلى المسارعة بدعوة الاطار القيادي المؤقت للأمناء العامين بهدف وضع خطة وطنية واضحة المعالم وتشكيل حكومة وفاق وطني تستحوذ على رضا الجميع"، لافتًا إلى أنّ"كل الفصائل خلال اجتماع موسكو وبكين تعاملت بدرجة عالية من الإيجابية والمسؤولية في هذا الاطار".

https://sarabic.ae/20240819/بين-التقزم-في-مصر-والجوع-بالسودان-إحصائية-صادمة-عن-77-مليون-طفل-بالشرق-الأوسط-1091893070.html

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