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الجيش الأردني يعلن مقتل مهربين حاولوا التسلل من سوريا
الجيش الأردني يعلن مقتل مهربين حاولوا التسلل من سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن قوات حرس الحدود تمكّنت من إحباط محاولة تسلل لمجموعات من المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للمملكة. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T10:00+0000
2025-01-01T10:01+0000
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ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الأردني، "تعاملت قوات حرس الحدود مع المهربين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وتدمير الآليات التي كانوا يستخدمونها في العملية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".وكشف مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، يوم الأحد الماضي، أن عناصر الجيش الأردني، أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود بين سوريا والأردن.ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر، أن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.وأوضح المصدر أن "محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية".واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجيش الأردني مستمر في تسخير قدراته وإمكاناته المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق مسيرات تمر عبر بلادها.وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها "تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرًا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف و"لن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية".
https://sarabic.ae/20240730/الأردن-لا-نملك-دليلا-مباشر-على-تورط-دول-بتهريب-المخدرات-إلى-البلاد-1091259696.html
https://sarabic.ae/20240831/إسرائيل-تتهم-إيران-بتهريب-الأموال-إلى-الضفة-الغربية-عبر-الأردن--1092264131.html
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أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الأردني يعلن مقتل مهربين حاولوا التسلل من سوريا

10:00 GMT 01.01.2025 (تم التحديث: 10:01 GMT 01.01.2025)
© AP Photo / Nasser Nasserضابط في الجيش الأردني يتفقد حرس الشرف استعدادًا لوصول الأمير البريطاني ويليام إلى مطار عمان
ضابط في الجيش الأردني يتفقد حرس الشرف استعدادًا لوصول الأمير البريطاني ويليام إلى مطار عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Nasser Nasser
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن قوات حرس الحدود تمكّنت من إحباط محاولة تسلل لمجموعات من المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للمملكة.
ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الأردني، "تعاملت قوات حرس الحدود مع المهربين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وتدمير الآليات التي كانوا يستخدمونها في العملية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".
وكشف مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، يوم الأحد الماضي، أن عناصر الجيش الأردني، أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود بين سوريا والأردن.
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ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر، أن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح المصدر أن "محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية".
وتابع المصدر: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة".
واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجيش الأردني مستمر في تسخير قدراته وإمكاناته المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.
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وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق مسيرات تمر عبر بلادها.
وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها "تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرًا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف و"لن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية".
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