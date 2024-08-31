إسرائيل تتهم إيران بتهريب الأموال إلى الضفة الغربية عبر الأردن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مسؤول ليبي: نطالب الأمم المتحدة بحماية منابع النفط
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جدل حول هدنة إنسانية في غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال، الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين وطولكرم
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل "تصدّق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا" على الحدود بين مصر و غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240831/إسرائيل-تتهم-إيران-بتهريب-الأموال-إلى-الضفة-الغربية-عبر-الأردن--1092264131.html
إسرائيل تتهم إيران بتهريب الأموال إلى الضفة الغربية عبر الأردن
إسرائيل تتهم إيران بتهريب الأموال إلى الضفة الغربية عبر الأردن
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إيران بالعمل على بناء البنية التحتية للإرهاب في الضفة الغربية. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T19:48+0000
2024-08-31T19:48+0000
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
أخبار الضفة الغربية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102677/24/1026772438_0:0:6720:3780_1920x0_80_0_0_31681bc8e5d1e23988c58802afc25fd5.jpg
وتابع عبر منصة "إكس"، أن "إيران تغمر مخيمات اللاجئين في الضفة بالأموال والأسلحة المهربة عبر الأردن بهدف إقامة جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل، مما يهدد استقرار النظام الأردني أيضا"، بحسب رأيه.وأضاف كاتس أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة وسيتخذ كل التدابير اللازمة لإحباط هذه البنى التحتية للإرهاب، مع بذل أقصى جهد ممكن لفصل الإرهابيين عن السكان المدنيين، ويجب على العالم أن يستيقظ ويوقف التوغل الإيراني قبل فوات الأوان".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اتهم إيران في الأسبوع الماضي، بمحاولة إنشاء "جبهة إرهابية شرقية" ضد إسرائيل عبر الأردن.وزعم كاتس عبر منصة "إكس"، يوم الخميس الماضي، أن "الحرس الثوري الإسلامي يهرب الأسلحة من سوريا إلى الأردن، في محاولة لزعزعة استقرار النظام، وتحويل الحدود بين إسرائيل والأردن من حدود سلمية إلى جبهة متقلبة"، مضيفا أن الأسلحة يتم جلبها بعد ذلك إلى الضفة الغربية، "حيث يتم إنشاء بنية تحتية إرهابية إيرانية حماسية"، وفق قوله.ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدته إلى بناء سياج أمني "بسرعة" على طول الحدود بين إسرائيل والأردن.لكن في نفس اليوم، رد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على مزاعم نظيره الإسرائيلي عبر "إكس"، قائلا إن "المسؤولون الإسرائيليون يحاولون الآن عبثا تحويل انتباه العالم بعيدا عن عدوانهم على غزة والضفة الغربية، من خلال نشر معلومات مضللة حول حقيقة التهديدات للأمن الإقليمي، وبشأن الأردن".يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يتسرائيل كاتس، واجه بعض الانتقادات، بسبب أسلوبه في الهجمات الدبلوماسية عبر مواقع التواصل، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه". ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240731/الصفدي-لبلينكن-اغتيال-هنية-جريمة-نكراء-وتصعيد-خطير-1091288645.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102677/24/1026772438_536:0:6509:4480_1920x0_80_0_0_811e59354cbdf85342af0141679292d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل تتهم إيران بتهريب الأموال إلى الضفة الغربية عبر الأردن

19:48 GMT 31.08.2024
© AP Photo / Dan Baliltyوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إيران بالعمل على بناء البنية التحتية للإرهاب في الضفة الغربية.
وتابع عبر منصة "إكس"، أن "إيران تغمر مخيمات اللاجئين في الضفة بالأموال والأسلحة المهربة عبر الأردن بهدف إقامة جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل، مما يهدد استقرار النظام الأردني أيضا"، بحسب رأيه.
وأضاف كاتس أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة وسيتخذ كل التدابير اللازمة لإحباط هذه البنى التحتية للإرهاب، مع بذل أقصى جهد ممكن لفصل الإرهابيين عن السكان المدنيين، ويجب على العالم أن يستيقظ ويوقف التوغل الإيراني قبل فوات الأوان".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اتهم إيران في الأسبوع الماضي، بمحاولة إنشاء "جبهة إرهابية شرقية" ضد إسرائيل عبر الأردن.
وزعم كاتس عبر منصة "إكس"، يوم الخميس الماضي، أن "الحرس الثوري الإسلامي يهرب الأسلحة من سوريا إلى الأردن، في محاولة لزعزعة استقرار النظام، وتحويل الحدود بين إسرائيل والأردن من حدود سلمية إلى جبهة متقلبة"، مضيفا أن الأسلحة يتم جلبها بعد ذلك إلى الضفة الغربية، "حيث يتم إنشاء بنية تحتية إرهابية إيرانية حماسية"، وفق قوله.
ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدته إلى بناء سياج أمني "بسرعة" على طول الحدود بين إسرائيل والأردن.
لكن في نفس اليوم، رد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على مزاعم نظيره الإسرائيلي عبر "إكس"، قائلا إن "المسؤولون الإسرائيليون يحاولون الآن عبثا تحويل انتباه العالم بعيدا عن عدوانهم على غزة والضفة الغربية، من خلال نشر معلومات مضللة حول حقيقة التهديدات للأمن الإقليمي، وبشأن الأردن".
يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يتسرائيل كاتس، واجه بعض الانتقادات، بسبب أسلوبه في الهجمات الدبلوماسية عبر مواقع التواصل، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
الصفدي لبلينكن: اغتيال هنية جريمة نكراء وتصعيد خطير
31 يوليو, 13:50 GMT
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 14:14 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала