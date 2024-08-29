https://sarabic.ae/20240829/إسرائيل-تتهم-إيران-بتهريب-الأسلحة-إلى-الضفة-الغربية-عبر-الأردن-1092215184.html

إسرائيل تتهم إيران بتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الأردن

إسرائيل تتهم إيران بتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الأردن

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران بمحاولة إنشاء "جبهة إرهابية شرقية" ضد إسرائيل عبر الأردن. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T16:40+0000

2024-08-29T16:40+0000

2024-08-29T16:40+0000

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وزعم كاتس عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن "الحرس الثوري الإسلامي يهرب الأسلحة من سوريا إلى الأردن، في محاولة لزعزعة استقرار النظام وتحويل الحدود بين إسرائيل والأردن من حدود سلمية إلى جبهة متقلبة"، مضيفا أن الأسلحة يتم جلبها بعد ذلك إلى الضفة الغربية، "حيث يتم إنشاء بنية تحتية إرهابية إيرانية حماسية"، وفق قوله.ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدته إلى بناء سياج أمني "بسرعة" على طول الحدود بين إسرائيل والأردن.يشار إلى كاتس، واجه بعض الانتقادات، بسبب أسلوبه في الهجمات الدبلوماسية عبر مواقع التواصل، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.

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