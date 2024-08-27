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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية موسعة في جنين وطولكرم بالضفة الغربية
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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية موسعة في جنين وطولكرم بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية موسعة في جنين وطولكرم بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T22:14+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم ضمن منطقة فرقة مناشيه".من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.وفي وقت سابق، صباح اليوم، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240827/مقتل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-أثناء-اقتحامه-مدينة-جنين-بالضفة-الغربية-1092151154.html
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جنين, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية
جنين, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية موسعة في جنين وطولكرم بالضفة الغربية

22:14 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 22:40 GMT 27.08.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم ضمن منطقة فرقة مناشيه".
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية
21:56 GMT
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".
وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
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