https://sarabic.ae/20240827/مقتل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-أثناء-اقتحامه-مدينة-جنين-بالضفة-الغربية-1092151154.html
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قُتل فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين، شمال الضفة الغربية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T21:56+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيدان برصاص الاحتلال في جنين"، وأضافت الصحة الفلسطينية: "كما أصيب 3 آخرون، بينها إصابة حرجة".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن "قوات الجيش بدأت عملية عسكرية واسعة في شمالي الضفة الغربية".وأضافت القناة نقلاً عن مصادر قولهم: "لقد حان الوقت لضرب شمال الضفة واستئصال جذور الإرهاب كما تريد إسرائيل".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240826/مقتل-6-فلسطينيين-بغارة-إسرائيلية-شمال-الضفة-الغربية-وهجوم-للمستوطنين-في-الجنوب-1092118540.html
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جنين, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
جنين, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية
21:56 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 22:28 GMT 27.08.2024)
قُتل فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك
. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيدان برصاص الاحتلال في جنين"، وأضافت الصحة الفلسطينية: "كما أصيب 3 آخرون، بينها إصابة حرجة".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر فلسطيني محلي قوله إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، وذلك بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية بالقرب من مدخل المخيم".
وقال المصدر إنه "على إثر ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة
، وقامت بإطلاق النار"، مضيفاً أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار داخل المخيم وفي محيطه، فيما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال".
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن "قوات الجيش بدأت عملية عسكرية واسعة في شمالي الضفة الغربية".
وأضافت القناة نقلاً عن مصادر قولهم: "لقد حان الوقت لضرب شمال الضفة واستئصال جذور الإرهاب كما تريد إسرائيل".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.