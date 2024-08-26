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مقتل 6 فلسطينيين بغارة إسرائيلية شمال الضفة الغربية وهجوم للمستوطنين في الجنوب
مقتل 6 فلسطينيين بغارة إسرائيلية شمال الضفة الغربية وهجوم للمستوطنين في الجنوب
سبوتنيك عربي
قتل خمسة فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، فيما أعلن عن مقتل فلسطيني خلال اقتحام عشرات المستوطنين... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T21:46+0000
2024-08-26T21:46+0000
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القدس – سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان، مساء أمس الإثنين إن "خمسة شهداء وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس".وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "هاجمت طائرة لجيش الدفاع قبل قليل غرفة عمليات في منطقة نور الشمس".وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن "أربعة انفجارات قوية سمع دويها في مدينة طولكرم، ناجمة عن إطلاق طائرة مُسيرة إسرائيلية عدة صواريخ صوب منزل في حارة المنشية في المخيم، ما أدى لمقتل خمسة فلسطينيين".ونعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم "شهداء مخيم نور شمس"، وأعلنت الإضراب الشامل غدا الثلاثاء. ونددت في بيان لها "بجرائم ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني"، محملة المجتمع الدولي "مسؤولية عدم وقف العدوان على شعبنا الصامد، والمرابط على أرضه المقدسة".وفي جنوب الضفة الغربية، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم، أسفر ذلك عن مقتل فلسطيني ووقوع عدد من الإصابات.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "شهيد و 3 مصابين بجروح متوسطة جراء إطلاق مستوطنين النار عليهم في قرية وادي رحال قضاء بيت لحم".ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، قوله إن "مستعمرين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين في أطرافهم السفلية، نقلوا على إثرها إلى المستشفى".وأضاف زيادة أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين".وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية "يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدا، بينهم 147 طفلا".
https://sarabic.ae/20240723/حماس-تعلن-اغتيال-إسرائيل-لـ3-من-قادتها-في-طولكرم-بالضفة-الغربية-1091051737.html
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-خلية-بمسيرة-في-جنين-بالضفة-الغربية-فيديو---1091853465.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية

مقتل 6 فلسطينيين بغارة إسرائيلية شمال الضفة الغربية وهجوم للمستوطنين في الجنوب

21:46 GMT 26.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قتل خمسة فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، فيما أعلن عن مقتل فلسطيني خلال اقتحام عشرات المستوطنين لقرية وادي رحال جنوب الضفة الغربية.
القدس – سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان، مساء أمس الإثنين إن "خمسة شهداء وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس".
الجيش الإسرائيلي يخلف دمارا واسعا في مخيم نور شمس والهيئة المستقلة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
حماس تعلن اغتيال إسرائيل لـ3 من قادتها في طولكرم بالضفة الغربية
23 يوليو, 11:02 GMT
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "هاجمت طائرة لجيش الدفاع قبل قليل غرفة عمليات في منطقة نور الشمس".
وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن "أربعة انفجارات قوية سمع دويها في مدينة طولكرم، ناجمة عن إطلاق طائرة مُسيرة إسرائيلية عدة صواريخ صوب منزل في حارة المنشية في المخيم، ما أدى لمقتل خمسة فلسطينيين".
ونعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم "شهداء مخيم نور شمس"، وأعلنت الإضراب الشامل غدا الثلاثاء. ونددت في بيان لها "بجرائم ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني"، محملة المجتمع الدولي "مسؤولية عدم وقف العدوان على شعبنا الصامد، والمرابط على أرضه المقدسة".
وفي جنوب الضفة الغربية، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم، أسفر ذلك عن مقتل فلسطيني ووقوع عدد من الإصابات.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "شهيد و 3 مصابين بجروح متوسطة جراء إطلاق مستوطنين النار عليهم في قرية وادي رحال قضاء بيت لحم".
الجيش الإسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارة بمسيرة في جنين بالضفة الغربية... فيديو
17 أغسطس, 19:22 GMT
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، قوله إن "مستعمرين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين في أطرافهم السفلية، نقلوا على إثرها إلى المستشفى".
وأضاف زيادة أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين".
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية "يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدا، بينهم 147 طفلا".
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