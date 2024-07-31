الصفدي لبلينكن: اغتيال هنية جريمة نكراء وتصعيد خطير
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع الحرب.
وحسب بيان الخارجية الأردنية، أكد الصفدي، خلال الاتصال، على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية الأساس، التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها".
تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن @SecBlinken، جرى خلاله بحث التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع… pic.twitter.com/8guOFcv20Z— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 31, 2024
وأوضح الصفدي لوزير الخارجية الأمريكي، أن "استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وأضاف الصفدي أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا".
وأضاف الصفدي أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا".
وأشار إلى ضرورة "اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية، التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد".
كما شدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة "وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته".
وكانت حركة حماس وإيران، قد أعلنتا صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.