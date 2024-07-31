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الصفدي لبلينكن: اغتيال هنية جريمة نكراء وتصعيد خطير
الصفدي لبلينكن: اغتيال هنية جريمة نكراء وتصعيد خطير
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
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وحسب بيان الخارجية الأردنية، أكد الصفدي، خلال الاتصال، على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية الأساس، التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها".وأوضح الصفدي لوزير الخارجية الأمريكي، أن "استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".وأضاف الصفدي أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا".وأشار إلى ضرورة "اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية، التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد".كما شدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة "وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته".وكانت حركة حماس وإيران، قد أعلنتا صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.
https://sarabic.ae/20240709/وزير-الخارجية-الأردني-المجتمع-الدولي-ما-زال-عاجزا--عن-لجم-إسرائيل-ووقف-ممارساتها-العداوانية-1090619747.html
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طوفان الأقصى, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسماعيل هنية, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسماعيل هنية, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

الصفدي لبلينكن: اغتيال هنية جريمة نكراء وتصعيد خطير

13:50 GMT 31.07.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع الحرب.
وحسب بيان الخارجية الأردنية، أكد الصفدي، خلال الاتصال، على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية الأساس، التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها".
وأوضح الصفدي لوزير الخارجية الأمريكي، أن "استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

وأضاف الصفدي أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا".
وأشار إلى ضرورة "اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية، التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية
9 يوليو, 10:28 GMT
كما شدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة "وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته".
وكانت حركة حماس وإيران، قد أعلنتا صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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