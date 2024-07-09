https://sarabic.ae/20240709/وزير-الخارجية-الأردني-المجتمع-الدولي-ما-زال-عاجزا--عن-لجم-إسرائيل-ووقف-ممارساتها-العداوانية-1090619747.html
وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية
وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الممارسات الإسرائيلية تقوض كل الجهود للوصول إلى أفق سياسي وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T10:28+0000
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وقال الصفدي إن "المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية"، مؤكدًا أن "الأردن يقف بكل إمكاناته مع منظمة الأونروا التي لا يمكن استبدالها أو القيام بدورها من أي طرف آخر"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأضاف أن "الأونروا لا تملك الموارد المالية الكافية للقيام بواجبها الإنساني بموجب التكليف الأممي للمنظمة الدولية"، مشددًا على ضرورة موقف دولي حاسم يلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.وحذر وزير الخارجية الأردني من أن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم وتتراجع كذلك قدرة المنظمات الدولية على إيصال المساعدات"، مؤكدا قدرة الأونروا على القيام بواجبها وخدمة أهالي غزة المحدودة جدا بسبب معوقات الجيش الإسرائيلي.وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم السبت الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240708/أونروا-تعلن-إعادة-فتح-مركزها-الصحي-في-خان-يونس-بهدف-دعم-العائلات-النازحة-التي-عادت-إلى-المنطقة-1090601774.html
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منظمة الأونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
منظمة الأونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الممارسات الإسرائيلية تقوض كل الجهود للوصول إلى أفق سياسي وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وقال الصفدي إن "المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية"، مؤكدًا أن "الأردن يقف بكل إمكاناته مع منظمة الأونروا التي لا يمكن استبدالها أو القيام بدورها من أي طرف آخر"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف أن "الأونروا لا تملك الموارد المالية الكافية للقيام بواجبها الإنساني بموجب التكليف الأممي للمنظمة الدولية"، مشددًا على ضرورة موقف دولي حاسم يلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وحذر وزير الخارجية الأردني من أن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم وتتراجع كذلك قدرة المنظمات الدولية على إيصال المساعدات"، مؤكدا قدرة الأونروا على القيام بواجبها وخدمة أهالي غزة المحدودة جدا بسبب معوقات الجيش الإسرائيلي.
وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم السبت الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.