وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية

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صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
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02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية
وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الممارسات الإسرائيلية تقوض كل الجهود للوصول إلى أفق سياسي وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T10:28+0000
2024-07-09T10:28+0000
منظمة الأونروا
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وقال الصفدي إن "المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية"، مؤكدًا أن "الأردن يقف بكل إمكاناته مع منظمة الأونروا التي لا يمكن استبدالها أو القيام بدورها من أي طرف آخر"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأضاف أن "الأونروا لا تملك الموارد المالية الكافية للقيام بواجبها الإنساني بموجب التكليف الأممي للمنظمة الدولية"، مشددًا على ضرورة موقف دولي حاسم يلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.وحذر وزير الخارجية الأردني من أن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم وتتراجع كذلك قدرة المنظمات الدولية على إيصال المساعدات"، مؤكدا قدرة الأونروا على القيام بواجبها وخدمة أهالي غزة المحدودة جدا بسبب معوقات الجيش الإسرائيلي.وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم السبت الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240708/أونروا-تعلن-إعادة-فتح-مركزها-الصحي-في-خان-يونس-بهدف-دعم-العائلات-النازحة-التي-عادت-إلى-المنطقة-1090601774.html
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منظمة الأونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
منظمة الأونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية

10:28 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الممارسات الإسرائيلية تقوض كل الجهود للوصول إلى أفق سياسي وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وقال الصفدي إن "المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية"، مؤكدًا أن "الأردن يقف بكل إمكاناته مع منظمة الأونروا التي لا يمكن استبدالها أو القيام بدورها من أي طرف آخر"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف أن "الأونروا لا تملك الموارد المالية الكافية للقيام بواجبها الإنساني بموجب التكليف الأممي للمنظمة الدولية"، مشددًا على ضرورة موقف دولي حاسم يلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
رجل يرتدي سترة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
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وحذر وزير الخارجية الأردني من أن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم وتتراجع كذلك قدرة المنظمات الدولية على إيصال المساعدات"، مؤكدا قدرة الأونروا على القيام بواجبها وخدمة أهالي غزة المحدودة جدا بسبب معوقات الجيش الإسرائيلي.
وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم السبت الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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