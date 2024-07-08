"أونروا" تعلن إعادة فتح مركزها الصحي في خان يونس بهدف دعم العائلات النازحة التي عادت إلى المنطقة
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHرجل يرتدي سترة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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أكدت الوكالة الدولية للاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، أن "نحو 300 ألف طالب خارج المدارس في قطاع غزة منذ 9 أشهر".
وقالت "أونروا"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "فرقها تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال"، مشيرة إلى أن "التعليم يعد أمرا أساسيا بالنسبة للوكالة مع وجود أكثر من 700 مدرسة في جميع أنحاء المنطقة".
Education is fundamental for UNRWA: with over 700 schools across the region, the Agency reaches hundreds of thousands students.— UNRWA (@UNRWA) July 8, 2024
In #Gaza, where nearly 300,000 @UNRWA students have been out of school for 9 months, our teams continue to offer psychosocial support to the children.
وفي تغريدة أخرى، أعلنت "أونروا" إعادة فتح مركزها الصحي في مدينة خان يونس بعد تعرضه لأضرار جسيمة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بهدف دعم العائلات النازحة التي عادت إلى المنطقة بحثا عن مأوى.
Our staff in Khan Younis managed to reopen an @UNRWA health centre after it was severely damaged in January— UNRWA (@UNRWA) July 8, 2024
As there are no other health facilities in this part of Khan Younis the clinic is crucial to support the displaced families that moved back in the area looking for shelter pic.twitter.com/7Zxlw2dr85
وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم السبت الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.