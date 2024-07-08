https://sarabic.ae/20240708/أونروا-تعلن-إعادة-فتح-مركزها-الصحي-في-خان-يونس-بهدف-دعم-العائلات-النازحة-التي-عادت-إلى-المنطقة-1090601774.html

"أونروا" تعلن إعادة فتح مركزها الصحي في خان يونس بهدف دعم العائلات النازحة التي عادت إلى المنطقة

"أونروا" تعلن إعادة فتح مركزها الصحي في خان يونس بهدف دعم العائلات النازحة التي عادت إلى المنطقة

سبوتنيك عربي

أكدت الوكالة الدولية للاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، أن "نحو 300 ألف طالب خارج المدارس في قطاع غزة منذ 9 أشهر". 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T17:23+0000

2024-07-08T17:23+0000

2024-07-08T17:23+0000

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وقالت "أونروا"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "فرقها تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال"، مشيرة إلى أن "التعليم يعد أمرا أساسيا بالنسبة للوكالة مع وجود أكثر من 700 مدرسة في جميع أنحاء المنطقة".وفي تغريدة أخرى، أعلنت "أونروا" إعادة فتح مركزها الصحي في مدينة خان يونس بعد تعرضه لأضرار جسيمة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بهدف دعم العائلات النازحة التي عادت إلى المنطقة بحثا عن مأوى.وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم السبت الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240707/الخارجية-السعودية-تدين-قصف-الجيش-الإسرائيلي-لمدرسة-تابعة-لـأونروا-في-مخيم-النصيرات-1090573507.html

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منظمة الأونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم