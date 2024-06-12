https://sarabic.ae/20240612/مسؤول-بارز-في-إدارة-بايدن-السنوار-واثق-من-قدرته-على-إدارة-المفاوضات-من-موقع-قوة-1089785986.html
مسؤول بارز في إدارة بايدن: "السنوار" واثق من قدرته على إدارة المفاوضات من موقع قوة
مسؤول بارز في إدارة بايدن: "السنوار" واثق من قدرته على إدارة المفاوضات من موقع قوة
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "واثق من قدرته على إدارة... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T14:27+0000
2024-06-12T14:27+0000
2024-06-12T14:27+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/19/1085389040_0:790:1806:1806_1920x0_80_0_0_2924eb69c6c1799392617b7064a4ac8d.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي بارز في إدارة بايدن، لم تذكر اسمه أو كنيته، أن السنوار، باعتقاده، واثق من قدرة حركة حماس على الصمود أمام الضغوط الإسرائيلية.وأوضح المسؤول أن قائد حركة حماس في قطاع غزة، يثق في قدرته على إدارة المفاوضات أمام الجانب الإسرائيلي من موقع قوة، وهو ما نقلته عنه أجهزة الاستخبارات الأمريكية.وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن "الدوحة ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في غزة، وتدعمه".وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "قطر تعول على الدور الأمريكي وكافة الشركاء للضغط على الأطراف لوقف الحرب في غزة"، متابعا أن "دول المنطقة منفتحة على خطة سلام على أساس المبادرة العربية تفضي لحل الدولتين".وأشار إلى أنه "ناقش مع بلينكن، رد حماس والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح الصفقة"، مؤكدا محاولة قطر التقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف للحرب، بحسب قوله، موضحا أن "التوصل لاتفاق تهدئة يتطلب تنازلات من الطرفين"، لافتا إلى أن "الاتفاق المنشود ينهي الحرب ويحقن الدماء ويجنب المنطقة التصعيد".ولفت آل ثاني إلى أن "وجود مكتب "حماس" في الدوحة، هو للتواصل مع الحركة ولا يعني تأييدها"، مشددا على أن "الحل العادل هو إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240612/الهباش-لـسبوتنيك-أمريكا-تغطي-على-جرائم-إسرائيل-وتتحمل-المسؤولية-الكاملة-عن-عدوان-غزة-1089781427.html
https://sarabic.ae/20240611/مئات-الإسرائيليين-يهربون-من-صواريخ-حزب-الله-إلى-الملاجئ-فيديو-1089766733.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/19/1085389040_0:620:1806:1975_1920x0_80_0_0_b52ea941968a8505db5bab71193cf02a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
مسؤول بارز في إدارة بايدن: "السنوار" واثق من قدرته على إدارة المفاوضات من موقع قوة
صرح مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "واثق من قدرته على إدارة المفاوضات من موقع قوة"، بحسب قوله.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي بارز في إدارة بايدن، لم تذكر اسمه أو كنيته، أن السنوار، باعتقاده، واثق من قدرة حركة حماس على الصمود أمام الضغوط الإسرائيلية.
وأوضح المسؤول أن قائد حركة حماس في قطاع غزة، يثق في قدرته على إدارة المفاوضات أمام الجانب الإسرائيلي من موقع قوة، وهو ما نقلته عنه أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن "الدوحة ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في غزة، وتدعمه".
وأضاف
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "قطر تعول على الدور الأمريكي وكافة الشركاء للضغط على الأطراف لوقف الحرب في غزة"، متابعا أن "دول المنطقة منفتحة على خطة سلام على أساس المبادرة العربية تفضي لحل الدولتين".
وأشار إلى أنه "ناقش مع بلينكن، رد حماس والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح الصفقة"، مؤكدا محاولة قطر التقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف للحرب، بحسب قوله، موضحا أن "التوصل لاتفاق تهدئة يتطلب تنازلات من الطرفين"، لافتا إلى أن "الاتفاق المنشود ينهي الحرب ويحقن الدماء ويجنب المنطقة التصعيد".
ولفت آل ثاني إلى أن "وجود مكتب "حماس" في الدوحة
، هو للتواصل مع الحركة ولا يعني تأييدها"، مشددا على أن "الحل العادل هو إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة
اقترحتها إسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.