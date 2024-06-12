https://sarabic.ae/20240612/الهباش-لـسبوتنيك-أمريكا-تغطي-على-جرائم-إسرائيل-وتتحمل-المسؤولية-الكاملة-عن-عدوان-غزة-1089781427.html

الهباش لـ"سبوتنيك": أمريكا تغطي على جرائم إسرائيل وتتحمل المسؤولية الكاملة عن عدوان غزة

الهباش لـ"سبوتنيك": أمريكا تغطي على جرائم إسرائيل وتتحمل المسؤولية الكاملة عن عدوان غزة

سبوتنيك عربي

صرح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن السلطة تدعم وتؤيد قرار مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة، ضمن أولوياتها الدائمة لوقف الحرب في القطاع. 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T11:59+0000

2024-06-12T11:59+0000

2024-06-12T11:59+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082762101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d39cdf93bd5359eec10be82d16c88714.jpg

وشدد في مقابلة مع "سبوتنيك"، على ضرورة أن يصاحب القرار إنهاء السبب الحقيقي لتكرار مثل هذا العدوان، والذي يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، عبر تضافر كافة جهود المجتمع الدولي.وحول موقف واشنطن، قال إن أمريكا استخدمت الفيتو 3 مرات في مجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار في غزة، فيما تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في العدوان، مؤكدًا أن واشنطن بإمكانها إجبار إسرائيل على وقف الحرب من دون قرار من مجلس الأمن.وأكد أن "فلسطين لديها شكوك حول الموقف الأمريكي في هذا الصدد، ويقين بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن العدوان واستمراره، لأنها تغطي على جرائم إسرائيل وتمنحها الضوء الأخضر للاستمرار في مواصلة الحرب".وتبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي، يدعم مقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.وصوت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.وأعربت حركة حماس الفلسطينية، في بيان، الاثنين الماضي، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".وكان بايدن، قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240611/إعلام-إسرائيلي-أمريكا-لا-تريد-ضم-بن-غفير-وسموتريتش-إلى-كابينيت-الحرب-على-غزة-1089763443.html

https://sarabic.ae/20240524/أمريكا-تدرس-تعيين-مستشار-للقوات-الفلسطينية-في-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-الإسرائيلية-على-القطاع-1089161902.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي