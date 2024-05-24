https://sarabic.ae/20240524/أمريكا-تدرس-تعيين-مستشار-للقوات-الفلسطينية-في-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-الإسرائيلية-على-القطاع-1089161902.html

أمريكا تدرس تعيين مستشار للقوات الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

أمريكا تدرس تعيين مستشار للقوات الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، أن "الولايات المتحدة تدرس تعيين مسؤول أمريكي في منصب كبير المستشارين المدنيين للقوات الفلسطينية في قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع بين إسرائيل... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T06:06+0000

2024-05-24T06:06+0000

2024-05-24T06:06+0000

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وقال الصحيفة، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين: "تدرس إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، تعيين مسؤول أمريكي للعمل كمستشار مدني رئيسي للقوات الفلسطينية، في المقام الأول، عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس".وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مصادر رفيعة المستوى، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتفاوض مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح في قطاع غزة، والسيطرة على المعبر".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.الجيش الإسرائيلي يعلن تقدم قواته في عمق رفح والسيطرة على نحو ثلثي محور فيلادلفياوردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sarabic.ae/20240523/مجلس-الحرب-الإسرائيلي-يوجه-فريق-التفاوض-باستئناف-العمل-على-صفقة-تبادل-في-غزة-1089124846.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية