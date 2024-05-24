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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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25 د
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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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27 د
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حصاد الأسبوع
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29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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أمريكا تدرس تعيين مستشار للقوات الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع
أمريكا تدرس تعيين مستشار للقوات الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن "الولايات المتحدة تدرس تعيين مسؤول أمريكي في منصب كبير المستشارين المدنيين للقوات الفلسطينية في قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع بين إسرائيل... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T06:06+0000
2024-05-24T06:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الصحيفة، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين: "تدرس إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، تعيين مسؤول أمريكي للعمل كمستشار مدني رئيسي للقوات الفلسطينية، في المقام الأول، عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس".وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مصادر رفيعة المستوى، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتفاوض مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح في قطاع غزة، والسيطرة على المعبر".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.الجيش الإسرائيلي يعلن تقدم قواته في عمق رفح والسيطرة على نحو ثلثي محور فيلادلفياوردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sarabic.ae/20240523/مجلس-الحرب-الإسرائيلي-يوجه-فريق-التفاوض-باستئناف-العمل-على-صفقة-تبادل-في-غزة-1089124846.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تدرس تعيين مستشار للقوات الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

06:06 GMT 24.05.2024
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - حي الزهراء وسط القطاع، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - حي الزهراء وسط القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023
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ذكرت صحيفة أمريكية، أن "الولايات المتحدة تدرس تعيين مسؤول أمريكي في منصب كبير المستشارين المدنيين للقوات الفلسطينية في قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس".
وقال الصحيفة، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين: "تدرس إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، تعيين مسؤول أمريكي للعمل كمستشار مدني رئيسي للقوات الفلسطينية، في المقام الأول، عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس".

وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "المستشار يجب أن يكون متواجدا في المنطقة ويعمل عن كثب مع قائد القوة، الذي سيكون فلسطينيًا أو من دولة عربية. لا تزال واشنطن تناقش مدى الصلاحيات الرسمية التي سيحظى بها المستشار، إلا أن المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية تشير إلى أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث في غزة، لفترة طويلة بعد أن تصمت المدافع".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مصادر رفيعة المستوى، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتفاوض مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح في قطاع غزة، والسيطرة على المعبر".
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
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أمس, 00:41 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
الجيش الإسرائيلي يعلن تقدم قواته في عمق رفح والسيطرة على نحو ثلثي محور فيلادلفيا
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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