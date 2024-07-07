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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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19 د
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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59 د
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18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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المقهى الثقافي
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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الخارجية السعودية تدين قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ"أونروا" في مخيم النصيرات
الخارجية السعودية تدين قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ"أونروا" في مخيم النصيرات
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا، تؤوي النازحين المدنيين في... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T15:46+0000
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وجددت الوزارة، في بيان لها، "رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم أمس السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240707/أونروا-تدعو-لإجراء-تحقيق-مستقل-في-قصف-إسرائيل-مدرسة-تابعة-للوكالة-تؤوي-ألفي-نازح-وسط-غزة-1090571904.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأونروا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأونروا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية السعودية تدين قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ"أونروا" في مخيم النصيرات

15:46 GMT 07.07.2024
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا، تؤوي النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
وجددت الوزارة، في بيان لها، "رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم أمس السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
"أونروا" تدعو لإجراء تحقيق مستقل في قصف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح وسط غزة
15:17 GMT
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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