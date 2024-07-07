https://sarabic.ae/20240707/الخارجية-السعودية-تدين-قصف-الجيش-الإسرائيلي-لمدرسة-تابعة-لـأونروا-في-مخيم-النصيرات-1090573507.html
الخارجية السعودية تدين قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ"أونروا" في مخيم النصيرات
الخارجية السعودية تدين قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ"أونروا" في مخيم النصيرات
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا، تؤوي النازحين المدنيين في... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T15:46+0000
2024-07-07T15:46+0000
2024-07-07T15:46+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منظمة الأونروا
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088469886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_768ee92d26d3d6858008c14850b91d73.jpg
وجددت الوزارة، في بيان لها، "رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم أمس السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240707/أونروا-تدعو-لإجراء-تحقيق-مستقل-في-قصف-إسرائيل-مدرسة-تابعة-للوكالة-تؤوي-ألفي-نازح-وسط-غزة-1090571904.html
السعودية
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088469886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71cab2fa97e8aa5b365b43502fffc80c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأونروا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأونروا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الخارجية السعودية تدين قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ"أونروا" في مخيم النصيرات
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا، تؤوي النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
وجددت الوزارة، في بيان لها، "رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وقتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم أمس السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.