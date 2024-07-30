https://sarabic.ae/20240730/الأردن-لا-نملك-دليلا-مباشر-على-تورط-دول-بتهريب-المخدرات-إلى-البلاد-1091259696.html
الأردن: لا نملك دليلا مباشر على تورط دول بتهريب المخدرات إلى البلاد
الأردن: لا نملك دليلا مباشر على تورط دول بتهريب المخدرات إلى البلاد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، على وجود زيادة في ضبط مادة "الكبتاغون" المهربة إلى بلاده، مشيرًا إلى أنه "تم ضبط حوالي 5 مليون حبة زيادة العام الحالي،... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T16:39+0000
2024-07-30T16:39+0000
2024-07-30T16:39+0000
أخبار الأردن
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb8f04253b5b11968c7aecbb10dd33cb.jpg
كما شدد في مؤتمر صحفي، عُقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي، على أنه "لا يوجد دليل مباشر على تورط دول بتهريب المخدرات إلى الأردن"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأردف: "ما أود قوله في هذا المجال، هو أنه على كل دولة تقع مسؤولية حماية حدودها، رغم أنك كدولة غير متورط مباشرة، وليس لدينا دليل على أنك متورط مباشر في تهريب المخدرات للأردن، فأنت عليك ضبط حدودك، ومنع وصول أي شيء ليس فقط مخدرات للأردن من خلال حدودك".وكانت أجهزة الأمن العام الأردنية، قد أعلنت في الآونة الأخيرة، عن إحباط تهريب 600 ألف حبة مخدرة في قضيتين منفصلتين، إذ تم ضبط في القضية الأولى 400 ألف حبة مخدرة، حاول شخصان إدخالها إلى المملكة، تهميدا لإعادة تهريبها لإحدى دول الجوار، بينما تم في القضية الثانية تم ضبط 200 ألف حبة مخدرة داخل مخبأ سري بواسطة شخصان كانا يجهزان لتهريبها إلى دولة مجاورة للأردن، بحسب قناة "المملكة".وفي الشهر الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، من إحباط عملية تهريب كمية ضخمة من المخدرات، كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، بتخطيط من عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات، وتم الإطاحة بأفرادها، وفقا لصحيفة "الدستور" الأردنية.وبلغت كمية المخدرات التي تم ضبطها في العملية، نحو 9.5 مليون حبة مخدرة، و143 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة.
https://sarabic.ae/20231002/وزير-الداخلية-الأردني-الخليج-العربي-من-الوجهات-الرئيسية-للمخدرات-التي-تدخل-من-سوريا-إلى-الأردن-1081587242.html
https://sarabic.ae/20240516/الأردن-يعلن-إحباط-محاولة-تسلل-وتهريب-مواد-مخدرة-قادمة-من-سوريا-1088914722.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233775_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4ab59a9871e954f4a9daaa467546abbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأردن: لا نملك دليلا مباشر على تورط دول بتهريب المخدرات إلى البلاد
أكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، على وجود زيادة في ضبط مادة "الكبتاغون" المهربة إلى بلاده، مشيرًا إلى أنه "تم ضبط حوالي 5 مليون حبة زيادة العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي حتى اليوم".
كما شدد في مؤتمر صحفي، عُقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي، على أنه "لا يوجد دليل مباشر على تورط دول بتهريب المخدرات إلى الأردن"، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وأردف: "ما أود قوله في هذا المجال، هو أنه على كل دولة تقع مسؤولية حماية حدودها، رغم أنك كدولة غير متورط مباشرة، وليس لدينا دليل على أنك متورط مباشر في تهريب المخدرات للأردن، فأنت عليك ضبط حدودك، ومنع وصول أي شيء ليس فقط مخدرات للأردن من خلال حدودك".
وأضاف الفراية: "نحن اليوم ليس لدينا أي دليل تحت أيدينا أنه يوجد دول متورطة بتهريب المخدرات للأردن، لكن يقع على كل دولة مسؤولية حماية حدودها، ومنع الضرر عن جيرانها من خلال حدودها".
وكانت أجهزة الأمن العام الأردنية، قد أعلنت في الآونة الأخيرة، عن إحباط تهريب 600 ألف حبة مخدرة في قضيتين منفصلتين، إذ تم ضبط في القضية الأولى 400 ألف حبة مخدرة، حاول شخصان إدخالها إلى المملكة، تهميدا لإعادة تهريبها لإحدى دول الجوار، بينما تم في القضية الثانية تم ضبط 200 ألف حبة مخدرة داخل مخبأ سري بواسطة شخصان كانا يجهزان لتهريبها إلى دولة مجاورة للأردن، بحسب قناة "المملكة".
وفي الشهر الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، من إحباط عملية تهريب كمية ضخمة من المخدرات، كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، بتخطيط من عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات، وتم الإطاحة بأفرادها، وفقا لصحيفة
"الدستور" الأردنية.
وبلغت كمية المخدرات التي تم ضبطها في العملية، نحو 9.5 مليون حبة مخدرة، و143 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة.