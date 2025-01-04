https://sarabic.ae/20250104/شياع-السوداني-هناك-من-حاول-ربط-أحداث-سوريا-بالحديث-عن-تغيير-النظام-السياسي-في-العراق-1096465930.html

شياع السوداني: هناك من حاول ربط أحداث سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق

شياع السوداني: هناك من حاول ربط أحداث سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأن هناك من حاول ربطَ التغييرِ في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، مؤكدا أن ذلك... 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T09:32+0000

2025-01-04T09:32+0000

2025-01-04T09:32+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السوداني قوله إن "أعداء العراق حملوا مشاريعَ تمزيقيةً وطائفية، فاستهدفوا هذه القامةَ الكبيرةَ ومعه المئاتُ من المصلين عند حرم أميرِ المؤمنين، وشهدت منطقتُنا، منذُ أكثرَ من سنة، تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة"، مؤكداً أنه "حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم. جاءت تصريحات السوداني في كلمته خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة بغداد، بمناسبة ذكرى آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، أضاف خلالها السوداني قائلا: "نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُّ الجميع، ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون، وليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنيا".ولم ينكر رئيس الحكومة العراقية "وجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل"، مردفاً انه "لا بدَّ أنْ نراجعَ ما أُنجزَ وما تأخرنا فيه، والإنجازاتِ هي أكبرُ وأكثر، لأننا أسسنا لنظامٍ سياسي مستندٍ إلى دستورٍ يمثل كل العراقيين".وكشف السوداني عن أن نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي تجاوزت 60%، وأن الحكومة أنجزت إصلاحات هيكلية وإدارية واقتصادية، واستكملت استحقاقات مهمة كانتخابات مجالس المحافظات والتعداد السكاني وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي وبعثة الأمم المتحدة. وأكد إصرار الحكومة على إكمال متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة.وأوضح أن الحكومة تواصل إصلاح المؤسسات الأمنية عبر لجنة عليا برئاسته، تعمل على وضع خارطة طريق للإصلاح، كما حرصت على إعادة بناء علاقات العراق مع جميع الدول وفق مبدأ "الدبلوماسية المنتجة"، وجعل العراق نقطة التقاء للمصالح.وأكد السوداني أن حكومته عملت على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلت جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم من القوى السياسية الوطنية. وجدد التأكيد على استعداد العراق للمساعدة في رفع معاناة أهالي غزة ولبنان، داعياً العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، والمسارعة لمساعدة المدنيين في المنطقتين.

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