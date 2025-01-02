سوريا ترسل تعزيزات إضافية إلى الحدود العراقية بعد تحرك مماثل من "الحشد الشعبي"

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
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سوريا ترسل تعزيزات إضافية إلى الحدود العراقية بعد تحرك مماثل من "الحشد الشعبي"
سوريا ترسل تعزيزات إضافية إلى الحدود العراقية بعد تحرك مماثل من "الحشد الشعبي"
سبوتنيك عربي
كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية بالحكومة السورية المؤقتة، عن إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع العراق، فيما شدد على ضرورة أن تكون الحدود العراقية... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T07:04+0000
2025-01-02T07:04+0000
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وقال موقع "السومرية نيوز"، إن قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، أعلن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قاطع عمليات الأنبار، مشيرًا إلى أنه يأتي "ضمن خطة استراتيجية لتأمين الحدود، ومنع أي محاولات للتسلل أو تهديد أمن المنطقة".وأكد مصلح أن "قاطع عمليات الأنبار، يشهد تعزيزات مستمرة لتأمين المنطقة الحدودية الحساسة، خاصة مع التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد".وفي ذات السياق، قال المصدر في وزارة الدفاع السورية بالحكومة السورية المؤقتة: "نتفهم مخاوف الجانب العراقي الأمنية فيما يخص الحدود، ونؤكد ضرورة أن يكون الأمن من جهة الحدود العراقية بيد الدولة العراقية وليس الجماعات المسلحة".وأشار إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود بلاده مع العراق، وأن قوات وزارته تنتشر في المعابر والنقاط الحدودية، وتعمل على إرسال تعزيزات إضافية قريباً إلى الحدود من جهة دير الزور، بحسب قوله.يذكر أنه في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أجرى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، جولة تفقدية لقطعات الجيش العراقي في الشريط الحدودي مع سوريا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للجيش العراقي، أن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وصل إلى الشريط الحدودي مع سوريا، لتفقد قطعات الجيش العراقي وحرس الحدود".وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، فالح الفياض، عن استعداد قوات الحشد لمواجهة "أي طارئ" قد ينجم عن التطورات في سوريا، وتولي المعارضة المسلحة السلطة في البلاد.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

سوريا ترسل تعزيزات إضافية إلى الحدود العراقية بعد تحرك مماثل من "الحشد الشعبي"

07:04 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Samya Kullabالحدود السورية العراقية
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Samya Kullab
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كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية بالحكومة السورية المؤقتة، عن إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع العراق، فيما شدد على ضرورة أن تكون الحدود العراقية "ممسوكة من الدولة العراقية وليس الجماعات المسلحة"، وذلك ردًا على إرسال العراق تعزيزات كبيرة من قوات "الحشد الشعبي".
وقال موقع "السومرية نيوز"، إن قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، أعلن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قاطع عمليات الأنبار، مشيرًا إلى أنه يأتي "ضمن خطة استراتيجية لتأمين الحدود، ومنع أي محاولات للتسلل أو تهديد أمن المنطقة".
وأكد مصلح أن "قاطع عمليات الأنبار، يشهد تعزيزات مستمرة لتأمين المنطقة الحدودية الحساسة، خاصة مع التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد".
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وفي ذات السياق، قال المصدر في وزارة الدفاع السورية بالحكومة السورية المؤقتة: "نتفهم مخاوف الجانب العراقي الأمنية فيما يخص الحدود، ونؤكد ضرورة أن يكون الأمن من جهة الحدود العراقية بيد الدولة العراقية وليس الجماعات المسلحة".

وأضاف: "اتفقنا مع الوفد الأمني الاستخباراتي العراقي، الذي زار دمشق قبل 3 أيام، على تعزيز التنسيق الأمني لمحاربة تنظيم "داعش"(منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) وضبط أمن الحدود".

وأشار إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود بلاده مع العراق، وأن قوات وزارته تنتشر في المعابر والنقاط الحدودية، وتعمل على إرسال تعزيزات إضافية قريباً إلى الحدود من جهة دير الزور، بحسب قوله.
يذكر أنه في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أجرى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، جولة تفقدية لقطعات الجيش العراقي في الشريط الحدودي مع سوريا.
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للجيش العراقي، أن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وصل إلى الشريط الحدودي مع سوريا، لتفقد قطعات الجيش العراقي وحرس الحدود".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، فالح الفياض، عن استعداد قوات الحشد لمواجهة "أي طارئ" قد ينجم عن التطورات في سوريا، وتولي المعارضة المسلحة السلطة في البلاد.
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