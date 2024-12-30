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جسر "جوي وبري" أمريكي بين العراق وشرقي سوريا... فيديو
جسر "جوي وبري" أمريكي بين العراق وشرقي سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
يستمر الجيش الأمريكي بتكثيف عمليات إدخال التعزيزات العسكرية إلى قواعده اللاشرعية في شرقي سوريا، جواً وبراً،  بشكل كبير وملحوظ ، منذ تنحي الرئيس بشار الأسد. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن قوات الجيش الأمريكي، أدخلت تعزيزات عسكرية جديدة، اليوم الإثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، إلى محافظة الحسكة، شرقي البلاد، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق أو عبر طائرات الشحن الكبيرة القادمة من العراق أيضاً.في حين هبطت قبل ساعات طائرئتين للشحن تابعيتن لسلاح الجو الأمريكي برفقة مروحيات عسكرية، الأولى في قاعدة "خراب الجير" في ريف الرميلان النفطية، شمال شرق محافظة الحسكة تحمل مواد عسكرية ولوجستية وجنود، والثانية في قاعدة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة ، محملة بنفس المواد، بحسب المصادر.ليرتفع بذلك عدد الطائرات الكبيرة (الشحن) الأمريكية التي هبطت في قواعد، شرقي سوريا، منذ تنحي حكومة بشار الأسد في دمشق إلى أكثر 15 طائرة.وفي السياق ذاته، نقلت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الأمريكي سير دورية راجلة من عدد من المدرعات العسكرية ضمن مدينة الحسكة، بحماية حوامة (مروحية عسكرية)، حلقت في سماء المدينة بشكل منخفض، (كما هو واضح في الفيديو المرفق).واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن عدد الجنود الأمريكيين في سوريا وصل إلى 2000 عسكري ، قبل أن كان 900 جندي فقط.
https://sarabic.ae/20241228/مصادر-الجيش-الأمريكي-مستمر-في-تكثيف-التعزيزات-لقواعده-شرقي-سوريا-1096292753.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

جسر "جوي وبري" أمريكي بين العراق وشرقي سوريا... فيديو

16:46 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 16:54 GMT 30.12.2024)
© Sputnikتعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا
تعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
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حصري
يستمر الجيش الأمريكي بتكثيف عمليات إدخال التعزيزات العسكرية إلى قواعده اللاشرعية في شرقي سوريا، جواً وبراً،  بشكل كبير وملحوظ ، منذ تنحي الرئيس بشار الأسد.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن قوات الجيش الأمريكي، أدخلت تعزيزات عسكرية جديدة، اليوم الإثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، إلى محافظة الحسكة، شرقي البلاد، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق أو عبر طائرات الشحن الكبيرة القادمة من العراق أيضاً.

وبيّنت المصادر أن التعزيزات التي إدخلت عبارة عن قافلة كبيرة من الشاحنات تجاوز عددها ال 55، محملة بالمعدات العسكرية والعربات والآليات العسكرية والمواد اللوجستية وتوجهت نحو قواعد الجيش الأمريكي في ريف الحسكة ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد".

في حين هبطت قبل ساعات طائرئتين للشحن تابعيتن لسلاح الجو الأمريكي برفقة مروحيات عسكرية، الأولى في قاعدة "خراب الجير" في ريف الرميلان النفطية، شمال شرق محافظة الحسكة تحمل مواد عسكرية ولوجستية وجنود، والثانية في قاعدة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة ، محملة بنفس المواد، بحسب المصادر.
ضباط الجيش الأمريكي يكايدون السكان العرب شرقي سوريا نحن باقون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مصادر لـ"سبوتنيك": الجيش الأمريكي مستمر في تكثيف التعزيزات لقواعده شرقي سوريا
28 ديسمبر, 22:44 GMT
ليرتفع بذلك عدد الطائرات الكبيرة (الشحن) الأمريكية التي هبطت في قواعد، شرقي سوريا، منذ تنحي حكومة بشار الأسد في دمشق إلى أكثر 15 طائرة.

وكانت القوات الأمريكية قامت بإدخال 75 شاحنة تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة وعربات عسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى محافظة الحسكة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي السياق ذاته، نقلت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الأمريكي سير دورية راجلة من عدد من المدرعات العسكرية ضمن مدينة الحسكة، بحماية حوامة (مروحية عسكرية)، حلقت في سماء المدينة بشكل منخفض، (كما هو واضح في الفيديو المرفق).
واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن عدد الجنود الأمريكيين في سوريا وصل إلى 2000 عسكري ، قبل أن كان 900 جندي فقط.
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