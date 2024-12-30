جسر "جوي وبري" أمريكي بين العراق وشرقي سوريا... فيديو
16:46 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 16:54 GMT 30.12.2024)
© Sputnikتعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا
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يستمر الجيش الأمريكي بتكثيف عمليات إدخال التعزيزات العسكرية إلى قواعده اللاشرعية في شرقي سوريا، جواً وبراً، بشكل كبير وملحوظ ، منذ تنحي الرئيس بشار الأسد.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن قوات الجيش الأمريكي، أدخلت تعزيزات عسكرية جديدة، اليوم الإثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، إلى محافظة الحسكة، شرقي البلاد، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق أو عبر طائرات الشحن الكبيرة القادمة من العراق أيضاً.
وبيّنت المصادر أن التعزيزات التي إدخلت عبارة عن قافلة كبيرة من الشاحنات تجاوز عددها ال 55، محملة بالمعدات العسكرية والعربات والآليات العسكرية والمواد اللوجستية وتوجهت نحو قواعد الجيش الأمريكي في ريف الحسكة ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد".
في حين هبطت قبل ساعات طائرئتين للشحن تابعيتن لسلاح الجو الأمريكي برفقة مروحيات عسكرية، الأولى في قاعدة "خراب الجير" في ريف الرميلان النفطية، شمال شرق محافظة الحسكة تحمل مواد عسكرية ولوجستية وجنود، والثانية في قاعدة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة ، محملة بنفس المواد، بحسب المصادر.
28 ديسمبر, 22:44 GMT
ليرتفع بذلك عدد الطائرات الكبيرة (الشحن) الأمريكية التي هبطت في قواعد، شرقي سوريا، منذ تنحي حكومة بشار الأسد في دمشق إلى أكثر 15 طائرة.
وكانت القوات الأمريكية قامت بإدخال 75 شاحنة تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة وعربات عسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى محافظة الحسكة، خلال الأيام القليلة الماضية.
⚡️جسر "جوي وبري" أمريكي بين العراق وشرقي سوريا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 30, 2024
أفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن قوات الجيش الأمريكي، أدخلت تعزيزات عسكرية جديدة، اليوم الاثنين، إلى محافظة الحسكة، شرقي البلاد. pic.twitter.com/kXOc0uuWP5
وفي السياق ذاته، نقلت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الأمريكي سير دورية راجلة من عدد من المدرعات العسكرية ضمن مدينة الحسكة، بحماية حوامة (مروحية عسكرية)، حلقت في سماء المدينة بشكل منخفض، (كما هو واضح في الفيديو المرفق).
واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن عدد الجنود الأمريكيين في سوريا وصل إلى 2000 عسكري ، قبل أن كان 900 جندي فقط.