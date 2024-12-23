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الجيش الأمريكي يكثف من تعزيزاته جوا وبرا شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يكثف من تعزيزاته جوا وبرا شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أدخلت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، تعزيزات عسكرية برية وجوية جديدة إلى مناطق نفوذها، شرقي سوريا، قادمة من داخل الأراضي العراقية، في زيادة واضحة... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T16:39+0000
2024-12-23T16:39+0000
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وأكدت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن الجيش الأمريكي أدخل، اليوم الاثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر، رتلاً عسكرياً جديداً، يتألف من 27 شاحنة محملة بصناديق مغلقة، وعربات عسكرية، وصهاريج للوقود، وأسلحة ثقيلة مغطاة "بشوادر" سوداء، إلى الأراضي السورية (محافظة الحسكة) عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق.وفي السياق ذاته، هبطت طائرة شحن أمريكية، صباح اليوم الاثنين، في قاعدة "خراب الجير" في ريف بلدة الرميلان النفطية شمال شرق الحسكة، محملة بجنود ومعدات عسكرية بالإضافة إلى أسلحة وذخائر، برفقة طائرات مروحية ضمن عملية نقل تعزيزات عسكرية متواصلة إلى المنطقة، ليرتفع عدد الطائرات الواصلة إلى شرقي سوريا، إلى أكثر من 11 طائرة، منذ سقوط حكومة بشار الأسد في دمشق، بحسب المصادر.وأوصلت قوات "التحالف الدولي"، يوم أمس الأحد، تعزيزات عسكرية إلى القاعدتين العسكريتين في حقل العمر النفطي ومعمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور .وسيّر الجيش الأمريكي دوريات راجلة وعبر المدرعات العسكرية في مدينة الرقة وبلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة، ودورية أخرى في إحدى أسواق مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، وأخرى تم تسيرها في ريف دير الزور الشرقي."قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة
https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الأمريكي-يرسل-تعزيزات-جديدة-إلى-شرق-سوريا--1096061964.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي يكثف من تعزيزاته جوا وبرا شرقي سوريا

16:39 GMT 23.12.2024
© Sputnikتعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا
تعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik
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حصري
أدخلت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، تعزيزات عسكرية برية وجوية جديدة إلى مناطق نفوذها، شرقي سوريا، قادمة من داخل الأراضي العراقية، في زيادة واضحة برغبتها بتعزيز قواعدها اللاشرعية.
وأكدت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن الجيش الأمريكي أدخل، اليوم الاثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر، رتلاً عسكرياً جديداً، يتألف من 27 شاحنة محملة بصناديق مغلقة، وعربات عسكرية، وصهاريج للوقود، وأسلحة ثقيلة مغطاة "بشوادر" سوداء، إلى الأراضي السورية (محافظة الحسكة) عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق.

وتابعت المصادر أن القافلة كانت قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث توجهت إلى قواعد "التحالف الدولي" المنتشرة في ريف محافظة الحسكة، خصوصاً قاعدتي "خراب الجير" و"تل بيدر"، وهي القافلة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي السياق ذاته، هبطت طائرة شحن أمريكية، صباح اليوم الاثنين، في قاعدة "خراب الجير" في ريف بلدة الرميلان النفطية شمال شرق الحسكة، محملة بجنود ومعدات عسكرية بالإضافة إلى أسلحة وذخائر، برفقة طائرات مروحية ضمن عملية نقل تعزيزات عسكرية متواصلة إلى المنطقة، ليرتفع عدد الطائرات الواصلة إلى شرقي سوريا، إلى أكثر من 11 طائرة، منذ سقوط حكومة بشار الأسد في دمشق، بحسب المصادر.
تعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات جديدة إلى شرق سوريا
أمس, 17:25 GMT
وأوصلت قوات "التحالف الدولي"، يوم أمس الأحد، تعزيزات عسكرية إلى القاعدتين العسكريتين في حقل العمر النفطي ومعمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور .

ونفت المصادر لوكالة "سبوتنيك" حدوث أي عملية انسحاب للمعدات العسكرية من قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي التي تعتبر أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

وسيّر الجيش الأمريكي دوريات راجلة وعبر المدرعات العسكرية في مدينة الرقة وبلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة، ودورية أخرى في إحدى أسواق مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، وأخرى تم تسيرها في ريف دير الزور الشرقي.
"قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:25 GMT
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