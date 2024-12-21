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"قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة
"قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات سورية الديمقراطية (قسد) و"مجلس منبج العسكري" التابع لها، تحييد 35 عنصراً من الفصائل السورية الموالية للجيش التركي، بالإضافة إلى إصابة العشرات،... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T19:47+0000
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وأكدت قوات "قسد"، في بيان لها، أن هجمات الفصائل المسلحة السورية المدعومة من الجيش التركي، مستمرة على سد تشرين ومحيط عين العرب (كوباني) بريف حلب.مبيّنة أن "الفصائل كثفت منذ الساعة الـ01:00 من صباح اليوم السبت 21 كانون الأول/ ديسمبر (الجاري)، من هجماتها على منطقة ريف حلب الشرقي، الذي مازال تحت سيطرة "قسد"، وحاولوا دخول المنطقة من جهتين بالدبابات والعربات المدرعة، مدعومة بطائرات الاستطلاع".وعلى إثرها دارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين مقاتلي مجلس منبج العسكري التابع لقوات "قسد".ووفق المركز الإعلامي "لمجلس منبج العسكري" التابع لقوات "قسد"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 35 مسلحاً من الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تدمير عربتين مدرعتين ودبابة ومصادرة أسلحة رشاشة وذخيرة.ولم يصدر أي تأكيد عن هذه الخسائر من قبل الفصائل السورية المسلحة، ضمن غرفة عمليات "فجر الحرية"، في الشمال السوري.إلى ذلك، نشرت الفصائل المسلحة السورية المعترف بها من الحكومة السورية الجديدة وهي جزء من "إدارة العمليات العسكرية" بقيادة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، مقاطع فيديو تظهر وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط مواقع الاشتباكات في محيط عين العرب ( كوباني) وسد تشرين بريف حلب.في حين كثّفت الطائرات المسيرة التركية والمدفعية التركية من عمليات استهدافها، لمواقع وتحركات قوات سورية الديمقراطية "قسد" في مواقع الاشتباكات وخطوط التماس في أرياف حلب والرقة والحسكة.
https://sarabic.ae/20241221/مقتل-وإصابة-11-شخصا-بينهم-عناصر-من-قوات-قسد-بهجوم-شنته-مسيرة-تركية-شرقي-سوريا--1096043912.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

"قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة

19:47 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 19:48 GMT 21.12.2024)
© Photo الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية و"قسد" بريف حلب
الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية وقسد بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Photo
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حصري
أعلنت قوات سورية الديمقراطية (قسد) و"مجلس منبج العسكري" التابع لها، تحييد 35 عنصراً من الفصائل السورية الموالية للجيش التركي، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وتدمير دبابة ومدرعات، في معرض الرد على هجمات الأخيرة على محيط سد تشرين جنوب مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.
وأكدت قوات "قسد"، في بيان لها، أن هجمات الفصائل المسلحة السورية المدعومة من الجيش التركي، مستمرة على سد تشرين ومحيط عين العرب (كوباني) بريف حلب.
مبيّنة أن "الفصائل كثفت منذ الساعة الـ01:00 من صباح اليوم السبت 21 كانون الأول/ ديسمبر (الجاري)، من هجماتها على منطقة ريف حلب الشرقي، الذي مازال تحت سيطرة "قسد"، وحاولوا دخول المنطقة من جهتين بالدبابات والعربات المدرعة، مدعومة بطائرات الاستطلاع".
© Photo الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية و"قسد" بريف حلب
الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية وقسد بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية و"قسد" بريف حلب
© Photo
وعلى إثرها دارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين مقاتلي مجلس منبج العسكري التابع لقوات "قسد".
صورة لاستهداف قيادي في قوات قسد ومرافقه بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
مقتل وإصابة 11 شخصا بينهم عناصر من قوات "قسد" بهجوم شنته مسيرة تركية شرقي سوريا
16:06 GMT
ووفق المركز الإعلامي "لمجلس منبج العسكري" التابع لقوات "قسد"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 35 مسلحاً من الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تدمير عربتين مدرعتين ودبابة ومصادرة أسلحة رشاشة وذخيرة.
ولم يصدر أي تأكيد عن هذه الخسائر من قبل الفصائل السورية المسلحة، ضمن غرفة عمليات "فجر الحرية"، في الشمال السوري.
© Photo الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية و"قسد" بريف حلب
الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية وقسد بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية و"قسد" بريف حلب
© Photo
إلى ذلك، نشرت الفصائل المسلحة السورية المعترف بها من الحكومة السورية الجديدة وهي جزء من "إدارة العمليات العسكرية" بقيادة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، مقاطع فيديو تظهر وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط مواقع الاشتباكات في محيط عين العرب ( كوباني) وسد تشرين بريف حلب.
في حين كثّفت الطائرات المسيرة التركية والمدفعية التركية من عمليات استهدافها، لمواقع وتحركات قوات سورية الديمقراطية "قسد" في مواقع الاشتباكات وخطوط التماس في أرياف حلب والرقة والحسكة.
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