https://sarabic.ae/20241221/مقتل-وإصابة-11-شخصا-بينهم-عناصر-من-قوات-قسد-بهجوم-شنته-مسيرة-تركية-شرقي-سوريا--1096043912.html
مقتل وإصابة 11 شخصا بينهم عناصر من قوات "قسد" بهجوم شنته مسيرة تركية شرقي سوريا
مقتل وإصابة 11 شخصا بينهم عناصر من قوات "قسد" بهجوم شنته مسيرة تركية شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
قُتل وأصيب 11 شخصا، بقصف لطائرة مسيرة تركية على سيارة في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، بينهم عناصر من قوات سورية الديمقراطية (قسد). 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T16:06+0000
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وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن "اثنين من العناصر العاملين في قوات سورية الديمقراطية (قسد) قُتلوا، بينهما قيادي، إضافة لإصابة 5 آخرين في استهداف من قبل طائرة مسيرة تركية لسيارة قرب حاجز لقوات "قسد" عند محطة محروقات "الاستقامة" بمحيط بلدة تل براك شمال شرقي مدينة الحسكة، اليوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول الجاري)".وأوضحت المصادر أن المدنيين القتلى هم عضو مجلس بلدة تل براك العائدة لقوات "قسد"، باسم شدادي، وعضو قوات "حماية المجتمع"، عبير الخليف، وعضو مجلس الأعيان رجل الدين أحمد التمي.يشار إلى أن الطيران المسير التركي كثّف من هجماته ضد مواقع قوات سورية الديمقراطية في مناطق أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة، شمال شرقي سوريا، خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.
https://sarabic.ae/20241221/بعد-سرقة-وتخريب-محتوياتها-الهجرة-والجوازات-تستأنف-العمل-في-العاصمة-السورية-دمشق-1096040733.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
مقتل وإصابة 11 شخصا بينهم عناصر من قوات "قسد" بهجوم شنته مسيرة تركية شرقي سوريا
حصري
قُتل وأصيب 11 شخصا، بقصف لطائرة مسيرة تركية على سيارة في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، بينهم عناصر من قوات سورية الديمقراطية (قسد).
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن "اثنين من العناصر العاملين في قوات سورية الديمقراطية (قسد) قُتلوا، بينهما قيادي، إضافة لإصابة 5 آخرين في استهداف من قبل طائرة مسيرة تركية لسيارة قرب حاجز لقوات "قسد" عند محطة محروقات "الاستقامة" بمحيط بلدة تل براك شمال شرقي مدينة الحسكة، اليوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول الجاري)".
وتابعت المصادر أن "الاستهداف آدى لمقتل 3 مدنيين من العاملين مع قوات "قسد" بينهم رجل دين (صوفي) وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".
وأوضحت المصادر أن المدنيين القتلى هم عضو مجلس بلدة تل براك العائدة لقوات "قسد"، باسم شدادي، وعضو قوات "حماية المجتمع"، عبير الخليف، وعضو مجلس الأعيان رجل الدين أحمد التمي.
بينما أصيب رئيس "مجلس الأعيان" في تل براك، بنيان حسناوي الجدوع، الذي يتلقى العلاج في المستشفى (هو أحد وجهاء عشيرة البوخطاب - الجبور العربية)، بحسب المصادر.
يشار إلى أن الطيران المسير التركي كثّف من هجماته ضد مواقع قوات سورية الديمقراطية في مناطق أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة، شمال شرقي سوريا، خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.