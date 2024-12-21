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بعد سرقة وتخريب محتوياتها... الهجرة والجوازات تستأنف العمل في العاصمة السورية دمشق
بعد سرقة وتخريب محتوياتها... الهجرة والجوازات تستأنف العمل في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
كشف مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية، عن صدور قرار بإعادة العمل ضمن فرع الهجرة والجوازات بمنطقة البرامكة في دمشق، بعد إغلاقه في الثامن من الشهر الجاري. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T14:12+0000
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وأضاف المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم غد الأحد، مؤكدًا أن "جميع الخدمات التي تقدمها الهجرة والجوازات متوقفة حاليا وذلك جراء تعرض مبنى الإدارة العامة للسرقة والحرق من قبل مجهولين".وتابع: "تم سرقة حواسيب أنظمة التشغيل الخاصة بالهجرة والجوازات، وحاليا سوف يقتصر العمل على تسليم جوازات السفر، التي طُبعت بوقت سابق للمواطنين ريثما يتم إعادة صيانة برامج الأنظمة وتفعيلها والمتوقع أن يبدأ إصدار جوازات السفر السورية الجديدة مطلع العام القادم".وكان مبنى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية، قد تعرضت لعمليات سرقة وتخريب وحرق تزامنا مع سقوط نظام حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبدء دخول فصل المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
https://sarabic.ae/20241221/تكليف-أسعد-الشيباني-بتولي-وزارة-الخارجية-في-الحكومة-السورية-المؤقتة-1096038001.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بعد سرقة وتخريب محتوياتها... الهجرة والجوازات تستأنف العمل في العاصمة السورية دمشق

14:12 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiمقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في دمشق بعد رحيل حكومة بشار الأسد
مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في دمشق بعد رحيل حكومة بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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كشف مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية، عن صدور قرار بإعادة العمل ضمن فرع الهجرة والجوازات بمنطقة البرامكة في دمشق، بعد إغلاقه في الثامن من الشهر الجاري.
وأضاف المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم غد الأحد، مؤكدًا أن "جميع الخدمات التي تقدمها الهجرة والجوازات متوقفة حاليا وذلك جراء تعرض مبنى الإدارة العامة للسرقة والحرق من قبل مجهولين".
وتابع: "تم سرقة حواسيب أنظمة التشغيل الخاصة بالهجرة والجوازات، وحاليا سوف يقتصر العمل على تسليم جوازات السفر، التي طُبعت بوقت سابق للمواطنين ريثما يتم إعادة صيانة برامج الأنظمة وتفعيلها والمتوقع أن يبدأ إصدار جوازات السفر السورية الجديدة مطلع العام القادم".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
تكليف أسعد الشيباني بتولي وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة
12:03 GMT
وكان مبنى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية، قد تعرضت لعمليات سرقة وتخريب وحرق تزامنا مع سقوط نظام حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبدء دخول فصل المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل من المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
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