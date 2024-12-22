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الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات جديدة إلى شرق سوريا
الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات جديدة إلى شرق سوريا
سبوتنيك عربي
دفعت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي بتعزيزات عسـكرية جديدة إلى قواعدها اللاشرعية، شرقي سوريا، مع تسيير دوريات برية في عدد من المناطق التي تشهد... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T17:25+0000
2024-12-22T17:25+0000
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تقارير سبوتنيك
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وأكدت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا أن قوات "التحالف الأمريكي" أوصلت تعزيزات عسكرية برية عبر قافلة من الشاحنات إلى قاعـدة "معمل وحقل كونيكو للغاز" اللاشرعية التابعة لها شمالي محافظة ديرالزور، من قواعدها من محافظة الحسكة، محملة بـمدرعات وصناديق مغـلقة ومعدات لوجستية.وأوضحت المصادر، أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي تشهده سماء المناطق والقرى المحيطة بالقواعد الأمريكية شرقي وشمالي ديرالزور، خصوصاً القرى السبعة الفاصلة بين مناطق سيطرة "قسد" من طرف ومناطق سيطرة الحكومة السورية الجديدة في مدينة دير الزور.طائرة جديدةوهبطت، مساء أمس السبت، طائرة شحن أمريكية كبيرة في قاعدة “خراب الجير” في ريف رميلان شمال شرقي محافظة الحسكة، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، بالإضافة إلى جنود أمريكيين وسط تحليق مروحيتين فوق سماء المنطقة.وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن الطائرة الجديدة هي الثانية التي تهبط في القاعدة نفسها ( خراب الجير) ، والعاشرة التي تهبط في قواعدها الأخرى ومنها قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة، بعد سقوط حكومة بشار الأسد في دمشق.وأول أمس، استقدمت قوات "التحالف الأمريكي" تعزيزات عسكرية جديدة ضمت أكثر من 60 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل معدات عسكرية ومدرعات ومدافع ثقيلة ومصفحات عسكرية من معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة.دوريات راجلةوقالت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن مناطق ريف دير الزور الشرقي شهدت، خلال الساعات الماضية، تحركات عسكرية أمريكية، حيث سيرت دورية مكونة من 5 عربات مدرعة وسيارة دفع رباعي تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبدأت الدورية مسيرها من بلدة الكشكية وصولا إلى قرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي.كما تفقدت دوريات أمريكية عبر المدرعات عددا من المواقع والسجون التي تضم معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول)، في سجن "كامب الصيني" في منطقة الشدادي جنوبي الحسكة، وسجن الثانوية الصناعية سابقاً في محيط حي غويران في مدينة الحسكة، بحسب المصادر.وفي ذات السياق، وصلت دورية أمريكية أخرى مكونة من 3 مدرعات إلى مفرق بلدة صرين شرق حلب قادمة من مدينة الرقة، بالتزامن مع الاشتباكات المتواصلة بين "قسد" والفصائل السورية المسلحة ضمن عمليات "فجر الحرية" المدعومة من الجيش التركي في محيط سد تشرين ومحيط عين العرب (كوباني) شرق حلب.إزالة الحواجزوفي مدينة الحسكة، استئنفت حركة سير السيارات العامة والخاصة وتنقل المدنيين بين حي غويران ومركز مدينة الحسكة بعد إعادة فتح "طريق الجسرين" الذي بقي مغلقاً لسنوات، بعد إغلاقه عبر لوائح حواجز إسمنتية كبيرة من قبل قوات سورية الديمقراطية "قسد"، بهدف فصل مناطق سيطرتها في حي غويران عن مراكز الجيش السوري سابقاً.حيث يضم حي غويران في الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة، القاعدة الأمريكية بالقرب من المدينة الرياضية، وسجن مبنى الثانوية الصناعية سابقاً وسجن مبنى الهجرة والجوازات سابقاً ومباني الكليات الجامعية التي تضم العشرات من معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي.كما تمت إزالة عدد من الحواجز الإسمنتية والسواتر الترابية التي كانت تفصل أحياء وسط مدينة الحسكة (المربع الأمني سابقاً) مع الأحياء الأخرى ومنها تل حجر، والنشوة، مرشو.
https://sarabic.ae/20241221/قسد-تعلن-تحييد-35-عنصرا-من-الفصائل-السورية-المسلحة-التابعة-للإدارة-الجديدة-1096048109.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات جديدة إلى شرق سوريا

17:25 GMT 22.12.2024
© Sputnikتعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا
تعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik
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حصري
دفعت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي بتعزيزات عسـكرية جديدة إلى قواعدها اللاشرعية، شرقي سوريا، مع تسيير دوريات برية في عدد من المناطق التي تشهد توترات واشتباكات مسلحة.
وأكدت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا أن قوات "التحالف الأمريكي" أوصلت تعزيزات عسكرية برية عبر قافلة من الشاحنات إلى قاعـدة "معمل وحقل كونيكو للغاز" اللاشرعية التابعة لها شمالي محافظة ديرالزور، من قواعدها من محافظة الحسكة، محملة بـمدرعات وصناديق مغـلقة ومعدات لوجستية.
وأوضحت المصادر، أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي تشهده سماء المناطق والقرى المحيطة بالقواعد الأمريكية شرقي وشمالي ديرالزور، خصوصاً القرى السبعة الفاصلة بين مناطق سيطرة "قسد" من طرف ومناطق سيطرة الحكومة السورية الجديدة في مدينة دير الزور.

طائرة جديدة

وهبطت، مساء أمس السبت، طائرة شحن أمريكية كبيرة في قاعدة “خراب الجير” في ريف رميلان شمال شرقي محافظة الحسكة، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، بالإضافة إلى جنود أمريكيين وسط تحليق مروحيتين فوق سماء المنطقة.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن الطائرة الجديدة هي الثانية التي تهبط في القاعدة نفسها ( خراب الجير) ، والعاشرة التي تهبط في قواعدها الأخرى ومنها قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة، بعد سقوط حكومة بشار الأسد في دمشق.
© Sputnikتعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا
تعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
تعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا
© Sputnik
وأول أمس، استقدمت قوات "التحالف الأمريكي" تعزيزات عسكرية جديدة ضمت أكثر من 60 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل معدات عسكرية ومدرعات ومدافع ثقيلة ومصفحات عسكرية من معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة.

دوريات راجلة

وقالت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن مناطق ريف دير الزور الشرقي شهدت، خلال الساعات الماضية، تحركات عسكرية أمريكية، حيث سيرت دورية مكونة من 5 عربات مدرعة وسيارة دفع رباعي تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبدأت الدورية مسيرها من بلدة الكشكية وصولا إلى قرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي.
كما تفقدت دوريات أمريكية عبر المدرعات عددا من المواقع والسجون التي تضم معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول)، في سجن "كامب الصيني" في منطقة الشدادي جنوبي الحسكة، وسجن الثانوية الصناعية سابقاً في محيط حي غويران في مدينة الحسكة، بحسب المصادر.
الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية وقسد بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
"قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة
أمس, 19:47 GMT
وفي ذات السياق، وصلت دورية أمريكية أخرى مكونة من 3 مدرعات إلى مفرق بلدة صرين شرق حلب قادمة من مدينة الرقة، بالتزامن مع الاشتباكات المتواصلة بين "قسد" والفصائل السورية المسلحة ضمن عمليات "فجر الحرية" المدعومة من الجيش التركي في محيط سد تشرين ومحيط عين العرب (كوباني) شرق حلب.

إزالة الحواجز

وفي مدينة الحسكة، استئنفت حركة سير السيارات العامة والخاصة وتنقل المدنيين بين حي غويران ومركز مدينة الحسكة بعد إعادة فتح "طريق الجسرين" الذي بقي مغلقاً لسنوات، بعد إغلاقه عبر لوائح حواجز إسمنتية كبيرة من قبل قوات سورية الديمقراطية "قسد"، بهدف فصل مناطق سيطرتها في حي غويران عن مراكز الجيش السوري سابقاً.
حيث يضم حي غويران في الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة، القاعدة الأمريكية بالقرب من المدينة الرياضية، وسجن مبنى الثانوية الصناعية سابقاً وسجن مبنى الهجرة والجوازات سابقاً ومباني الكليات الجامعية التي تضم العشرات من معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي.
كما تمت إزالة عدد من الحواجز الإسمنتية والسواتر الترابية التي كانت تفصل أحياء وسط مدينة الحسكة (المربع الأمني سابقاً) مع الأحياء الأخرى ومنها تل حجر، والنشوة، مرشو.
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