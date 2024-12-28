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https://sarabic.ae/20241228/مصادر-الجيش-الأمريكي-مستمر-في-تكثيف-التعزيزات-لقواعده-شرقي-سوريا-1096292753.html
مصادر: الجيش الأمريكي مستمر في تكثيف التعزيزات لقواعده شرقي سوريا
مصادر: الجيش الأمريكي مستمر في تكثيف التعزيزات لقواعده شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أدخل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعده اللاشرعية في شرقي سوريا، اليوم الأحد، مكونة من المعدات العسكرية واللوجستية والجنود، حيث زاد من هذه... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T22:44+0000
2024-12-28T22:45+0000
الجيش الأمريكي
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وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن قوات الجيش الأمريكي، أدخلت تعزيزات عسكرية جديدة خلال الساعات الماضية، إلى محافظة الحسكة، شرقي البلاد، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق.وتستمر قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي بإرسال التعزيزات العسكرية لقواعدها اللاشرعية جواً وبراً شرقي سوريا، حيث هبطت قبل أيام طائرة شحن أمريكية برفقة مروحية عسكرية، في قاعدة "خراب الجير" بريف الرميلان النفطية شمال شرق محافظة الحسكة تحمل مواد عسكرية ولوجستية وجنود.كما قامت بإدخال رتلاً مكوناً من 25 شاحنة تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة وعربات عسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى محافظة الحسكة.واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) أن عدد الجنود الأمريكيين في سوريا وصل إلى 2000 عسكري ، بعد أن كان 900 جندي فقط.
https://sarabic.ae/20241223/الجيش-الأمريكي-يكثف-من-تعزيزاته-جوا-وبرا-شرقي-سوريا--1096089597.html
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الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري

مصادر: الجيش الأمريكي مستمر في تكثيف التعزيزات لقواعده شرقي سوريا

22:44 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 22:45 GMT 28.12.2024)
© Sputnik . Ali Hashemضباط الجيش الأمريكي يكايدون السكان العرب شرقي سوريا نحن باقون
ضباط الجيش الأمريكي يكايدون السكان العرب شرقي سوريا نحن باقون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أدخل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعده اللاشرعية في شرقي سوريا، اليوم الأحد، مكونة من المعدات العسكرية واللوجستية والجنود، حيث زاد من هذه التعزيزات بشكل كبير، منذ تنحي الرئيس بشار الأسد.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن قوات الجيش الأمريكي، أدخلت تعزيزات عسكرية جديدة خلال الساعات الماضية، إلى محافظة الحسكة، شرقي البلاد، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق.
وبينت المصادر، أن التعزيزات التي دخلت عبارة عن قافلة كبيرة من الشاحنات تجاوز عددها ال 50، محملة بالمعدات العسكرية والعربات والآليات العسكرية والمواد اللوجستية وتوجهت نحو قاعدتي (خراب الجير) و( تل بيدر) بريف الحسكة ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد".
وتستمر قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي بإرسال التعزيزات العسكرية لقواعدها اللاشرعية جواً وبراً شرقي سوريا، حيث هبطت قبل أيام طائرة شحن أمريكية برفقة مروحية عسكرية، في قاعدة "خراب الجير" بريف الرميلان النفطية شمال شرق محافظة الحسكة تحمل مواد عسكرية ولوجستية وجنود.
تعزيزات الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
الجيش الأمريكي يكثف من تعزيزاته جوا وبرا شرقي سوريا
23 ديسمبر, 16:39 GMT
كما قامت بإدخال رتلاً مكوناً من 25 شاحنة تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة وعربات عسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى محافظة الحسكة.
واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) أن عدد الجنود الأمريكيين في سوريا وصل إلى 2000 عسكري ، بعد أن كان 900 جندي فقط.
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