https://sarabic.ae/20241222/العراق-يوقف-تصدير-النفط-إلى-سوريا-1096052076.html
نائب: العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا
نائب: العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا
سبوتنيك عربي
صرح النائب العراقي مصطفى سند، بأن بغداد قررت إيقاف تصدير "النفط الأسود"، إلى سوريا، نظرا للأوضاع غير المستقرة بها. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T06:46+0000
2024-12-22T06:46+0000
2024-12-22T07:01+0000
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وقال سند في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل، إن "العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) ابتداء من هذا الشهر".وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا.وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ"قسد" بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة. ومن شأن القرار أن يؤثر سلبا على قطاع الطاقة في سوريا وعلى الاقتصاد السوري ككل خاصة مع سعي الحكومة الانتقالية تحسين الوضع الاقتصادي فيما لا تزال أبرز حقول النفط تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".وأمس السبت، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن أسعار المحروقات في سوريا ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير مع قلة توافرها داخل محطات الوقود نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة وعدم سلامة الطرق الواصلة بين المحافظات السورية.
https://sarabic.ae/20241219/باحث-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-الأوضاع-في-سوريا-على-الاقتصاد--1095985462.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الأخبار, العالم العربي
نائب: العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا
06:46 GMT 22.12.2024 (تم التحديث: 07:01 GMT 22.12.2024)
صرح النائب العراقي مصطفى سند، بأن بغداد قررت إيقاف تصدير "النفط الأسود"، إلى سوريا، نظرا للأوضاع غير المستقرة بها.
وقال سند في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل، إن "العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) ابتداء من هذا الشهر".
وكانت الحكومة العراقية
أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا.
وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ"قسد" بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا
باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة.
ومن شأن القرار أن يؤثر سلبا على قطاع الطاقة في سوريا وعلى الاقتصاد السوري ككل خاصة مع سعي الحكومة الانتقالية تحسين الوضع الاقتصادي فيما لا تزال أبرز حقول النفط تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأمس السبت، أفاد مراسل "سبوتنيك
"، بأن أسعار المحروقات في سوريا ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير مع قلة توافرها داخل محطات الوقود نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة وعدم سلامة الطرق الواصلة بين المحافظات السورية.