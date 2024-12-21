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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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أسعار المحروقات تسجل أرقاما قياسية في سوريا.. ومصفاة بانياس تتوقف عن العمل
أسعار المحروقات تسجل أرقاما قياسية في سوريا.. ومصفاة بانياس تتوقف عن العمل
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير مع قلة توافرها داخل محطات الوقود نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة وعدم سلامة الطرق الواصلة بين... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T10:54+0000
2024-12-21T10:54+0000
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خالد، صاحب أحد محطات الوقود في مدينة حماة، قال لـ"سبوتنيك"، إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا.أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية فيما كان سعره خلال الشهر الماضي يتراوح بين 5 آلاف لحاملي البطاقات المدعومة حكوميا و12500 دون بطاقة.وأكد خالد أن محافظة حماة تحصل على كميات من المشتقات النفطية حاليا بمقدار نصف حاجتها الفعلية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية وهنالك كميات من المحروقات تأتي من محافظة إدلب أو من الحدود السورية التركية بواسطة أشخاص، تباع على الطرقات أو في بعض المحال التجارية بأسعار مرتفعة جدا عن الأسعار التي حددتها الحكومة المؤقتة.أما فيما يخص توفر وأسعار مادة الغاز المنزلي، قال إيهاب والذي يملك مركزاً لتوزيع الغاز في مدينة دمشق إن سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة سورية فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألفا، بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد.وحول توفر المادة، أكد خالد أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير.توقف مصفاة بانياس عن العملواقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل.أحد العاملين في المصفاة، قال لـ"سبوتنيك"، إن عملية تكرير النفط الخام متوقفة حاليا في المصفاة وذلك لعدم توفر المادة حيث كانت تتوفر كميات قليلة في مستودعات المصفاة وتم تكريرها وضخها في الأسواق السورية بشكل كامل، حيث يعتبر النفط الإيراني المصدر الرئيس لمصفاة بانياس وكانت تصل تباعاً عبر بواخر من إيران إلى ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري، مؤكدا أن آخر باخرة إيرانية وصلت إلى البلاد منذ ما يقارب الـ 20 يوما.وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا.وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ"قسد" بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة.
https://sarabic.ae/20241213/حقل-نفطي-واعد-في-سوريا-يقدم-1000-برميل-يوميا---1095744195.html
https://sarabic.ae/20241219/باحث-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-الأوضاع-في-سوريا-على-الاقتصاد--1095985462.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

أسعار المحروقات تسجل أرقاما قياسية في سوريا.. ومصفاة بانياس تتوقف عن العمل

10:54 GMT 21.12.2024
© Sputnikمصفاة بانياس النفطية - سوريا
مصفاة بانياس النفطية - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Sputnik
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ارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير مع قلة توافرها داخل محطات الوقود نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة وعدم سلامة الطرق الواصلة بين المحافظات السورية.
خالد، صاحب أحد محطات الوقود في مدينة حماة، قال لـ"سبوتنيك"، إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا.
أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية فيما كان سعره خلال الشهر الماضي يتراوح بين 5 آلاف لحاملي البطاقات المدعومة حكوميا و12500 دون بطاقة.
وأكد خالد أن محافظة حماة تحصل على كميات من المشتقات النفطية حاليا بمقدار نصف حاجتها الفعلية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية وهنالك كميات من المحروقات تأتي من محافظة إدلب أو من الحدود السورية التركية بواسطة أشخاص، تباع على الطرقات أو في بعض المحال التجارية بأسعار مرتفعة جدا عن الأسعار التي حددتها الحكومة المؤقتة.
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أما فيما يخص توفر وأسعار مادة الغاز المنزلي، قال إيهاب والذي يملك مركزاً لتوزيع الغاز في مدينة دمشق إن سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة سورية فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألفا، بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد.
وحول توفر المادة، أكد خالد أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير.

توقف مصفاة بانياس عن العمل

واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل.
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أحد العاملين في المصفاة، قال لـ"سبوتنيك"، إن عملية تكرير النفط الخام متوقفة حاليا في المصفاة وذلك لعدم توفر المادة حيث كانت تتوفر كميات قليلة في مستودعات المصفاة وتم تكريرها وضخها في الأسواق السورية بشكل كامل، حيث يعتبر النفط الإيراني المصدر الرئيس لمصفاة بانياس وكانت تصل تباعاً عبر بواخر من إيران إلى ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري، مؤكدا أن آخر باخرة إيرانية وصلت إلى البلاد منذ ما يقارب الـ 20 يوما.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا.
وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ"قسد" بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة.
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