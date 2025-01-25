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أحد منفذي "نفق الحرية".. محمد العارضة يتنفس الهواء بعيدا عن السجون الإسرائيلية
أحد منفذي "نفق الحرية".. محمد العارضة يتنفس الهواء بعيدا عن السجون الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، سراح 200 أسير فلسطيني، بينهم ذوو محكوميات عالية ومؤبدات، وذلك ضمن صفقة تبادل أسرى تضمنت إطلاق الفصائل الفلسطينية في... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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وضمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المحررين الأسير محمد العارضة، أحد المشاركين في عملية الهروب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد التحصين، في العام 2021، والتي عُرفت إعلاميا باسم "نفق الحرية".ويشار إلى أن محمد قاسم أحمد العارضة، المولود في 3 أيلول/ سبتمبر 1982 من أبناء بلدة عرابة جنوبي جنين بالضفة الغربية، اعتقلته القوات الإسرائيلية في 16 أيار/ مايو 2002 بعد محاصرته في مبنى بمدينة رام الله بالضفة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثة مؤبدات وعشرين عاما.بينما أدانت إسرائيل، محمد العارضة، بتهم تتعلق بـ"الانتماء إلى سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، والمشاركة في عمليات مقاومة ضد الجيش الإسرائيلي.وسبق للعارضة أن قضى فترة محكوميته في سجن "شطة" الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية، إلا أنه تم نقله في عام 2014 وعزله انفراديًا لمدة عام بعد اكتشاف نفق معّد للهروب.بينما نُقل الأسير الفلسطيني إلى سجن "جلبوع" لاحقا، حيث تمكن في 6 سبتمبر 2021 من الفرار برفقة الأسرى أيهم كممجي، ومحمود العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري، وزكريا زبيدي، قبل أن يُعاد اعتقالهم في الـ11 من الشهر ذاته.وتعرض محمد العارضة منذ إعادة اعتقاله لسياسة العزل والتنكيل المستمر من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما أصدرت محكمة إسرائيلية حكما إضافيا بحقه وسجنه 5 سنوات أخرى. وللأسير الفلسطيني مؤلفات المتعددة، أهمها: "فقه الجهاد"، و"تأثير الشيخ الغزالي على حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، ورواية "الرواحل".وفي وقت سابق من اليوم السبت، جرى الإفراج عن 200 أسير فلسطيني مقابل 4 مجندات إسرائيليات أفرجت "حماس" عنهن في إطار صفقة تبادل الأسرى، لتكتمل بذلك الدفعة الثانية من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين الطرفين.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل أفرجت عن 200 أسير فلسطيني بينهم 114 أسيرا أمنيا جرى نقلهم من سجن عوفر إلى رام الله و70 سيتم إبعادهم إلى مصر و16 إلى قطاع غزة".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250125/أربيل-يهود-أسيرة-إسرائيلية-قد-تعرقل-عودة-سكان-غزة-إلى-الشمال-1097149955.html
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حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

أحد منفذي "نفق الحرية".. محمد العارضة يتنفس الهواء بعيدا عن السجون الإسرائيلية

20:19 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
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أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، سراح 200 أسير فلسطيني، بينهم ذوو محكوميات عالية ومؤبدات، وذلك ضمن صفقة تبادل أسرى تضمنت إطلاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة سراح 4 مجندات.
وضمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المحررين الأسير محمد العارضة، أحد المشاركين في عملية الهروب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد التحصين، في العام 2021، والتي عُرفت إعلاميا باسم "نفق الحرية".
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ويشار إلى أن محمد قاسم أحمد العارضة، المولود في 3 أيلول/ سبتمبر 1982 من أبناء بلدة عرابة جنوبي جنين بالضفة الغربية، اعتقلته القوات الإسرائيلية في 16 أيار/ مايو 2002 بعد محاصرته في مبنى بمدينة رام الله بالضفة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثة مؤبدات وعشرين عاما.
بينما أدانت إسرائيل، محمد العارضة، بتهم تتعلق بـ"الانتماء إلى سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، والمشاركة في عمليات مقاومة ضد الجيش الإسرائيلي.
وسبق للعارضة أن قضى فترة محكوميته في سجن "شطة" الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية، إلا أنه تم نقله في عام 2014 وعزله انفراديًا لمدة عام بعد اكتشاف نفق معّد للهروب.
بينما نُقل الأسير الفلسطيني إلى سجن "جلبوع" لاحقا، حيث تمكن في 6 سبتمبر 2021 من الفرار برفقة الأسرى أيهم كممجي، ومحمود العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري، وزكريا زبيدي، قبل أن يُعاد اعتقالهم في الـ11 من الشهر ذاته.
وتعرض محمد العارضة منذ إعادة اعتقاله لسياسة العزل والتنكيل المستمر من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما أصدرت محكمة إسرائيلية حكما إضافيا بحقه وسجنه 5 سنوات أخرى. وللأسير الفلسطيني مؤلفات المتعددة، أهمها: "فقه الجهاد"، و"تأثير الشيخ الغزالي على حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، ورواية "الرواحل".
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وفي وقت سابق من اليوم السبت، جرى الإفراج عن 200 أسير فلسطيني مقابل 4 مجندات إسرائيليات أفرجت "حماس" عنهن في إطار صفقة تبادل الأسرى، لتكتمل بذلك الدفعة الثانية من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين الطرفين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل أفرجت عن 200 أسير فلسطيني بينهم 114 أسيرا أمنيا جرى نقلهم من سجن عوفر إلى رام الله و70 سيتم إبعادهم إلى مصر و16 إلى قطاع غزة".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
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