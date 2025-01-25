https://sarabic.ae/20250125/حماس-تبلغ-مصر-وقطر-أن-أربيل-يهود-على-قيد-الحياة-وسيتم-الإفراج-عنها-السبت-المقبل-1097141859.html
"حماس" تبلغ مصر وقطر أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل
"حماس" تبلغ مصر وقطر أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أنها "أبلغت الوسطاء، بأن المواطنة الإسرائيلية أربيل يهودا، على قيد الحياة"، على حد قولها. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T12:08+0000
2025-01-25T12:08+0000
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وقال مصدر مصري مطلع، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "تم إبلاغ الوسيط المصري والقطري، أن أربيل يهود، على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها، السبت المقبل".من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك "اتصالات بين إسرائيل والوسطاء من أجل الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل السبت المقبل"، فيما قال مسؤول إسرائيلي إ‘نه سيتم السماح بالعودة لشمال غزة إذا تم الإفراج عن أربيل يهود قبل السبت المقبل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، عن تواصل التقدم في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، مؤكدا أنه ينتظر عودة بقية المحتجزين لدى الحركة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "يريد تأكيدات من حماس حول وضع المواطنة المدنية أربيل يهود"، متهمًا الحركة بـ"عدم الالتزام بإعادة المدنيات أولًا".وأضاف أدرعي: "سنصرّ على العودة السريعة لشيري وأطفال عائلة بيباس، الذين نخشى كثيرًا على مصيرهم"، مؤكدا أن المجندات الأربع العائدات، دانئيلا غلبواع، ليري ألبرغ، نعاما ليفي، كارينا أيريف، وصلن إلى نقطة الاستقبال الأولية في منطقة غلاف غزة.وسلّمت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم، 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل، إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي.ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250125/إعلام-مصري-معبر-رفح-يستعد-لاستقبال-70-أسيرا-فلسطينيا-سيتم-إبعادهم-خارج-بلادهم-1097140537.html
https://sarabic.ae/20250125/من-داخل-الكونغرس-مفاجأة-حول-عدد-من-جندتهم-حماس-منذ-اندلاع-الحرب-في-قطاع-غزة-1097138865.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم
"حماس" تبلغ مصر وقطر أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل
12:08 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 12:33 GMT 25.01.2025)
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أنها "أبلغت الوسطاء، بأن المواطنة الإسرائيلية أربيل يهودا، على قيد الحياة"، على حد قولها.
وقال مصدر مصري مطلع، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "تم إبلاغ الوسيط المصري والقطري، أن أربيل يهود، على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها، السبت المقبل".
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك "اتصالات بين إسرائيل والوسطاء من أجل الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل السبت المقبل"، فيما قال مسؤول إسرائيلي إ‘نه سيتم السماح بالعودة لشمال غزة إذا تم الإفراج عن أربيل يهود قبل السبت المقبل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، عن تواصل التقدم في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، مؤكدا أنه ينتظر عودة بقية المحتجزين لدى الحركة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "يريد تأكيدات من حماس حول وضع المواطنة المدنية أربيل يهود
"، متهمًا الحركة بـ"عدم الالتزام بإعادة المدنيات أولًا".
وأضاف أدرعي: "سنصرّ على العودة السريعة لشيري وأطفال عائلة بيباس، الذين نخشى كثيرًا على مصيرهم"، مؤكدا أن المجندات الأربع العائدات، دانئيلا غلبواع، ليري ألبرغ، نعاما ليفي، كارينا أيريف، وصلن إلى نقطة الاستقبال الأولية في منطقة غلاف غزة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش سيواصل الحرب على كل الجبهات لضمان أمن إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "المهمة لم تنته حتى إعادة آخر مختطف إلى منزله".
وسلّمت حركة حماس
، في وقت سابق من اليوم، 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل، إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي.
ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني
مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".
وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل
.