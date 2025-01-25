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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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ع الموجة مع ايلي
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ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
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https://sarabic.ae/20250125/إعلام-مصري-معبر-رفح-يستعد-لاستقبال-70-أسيرا-فلسطينيا-سيتم-إبعادهم-خارج-بلادهم-1097140537.html
إعلام مصري: معبر رفح يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج بلادهم
إعلام مصري: معبر رفح يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج بلادهم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام مصرية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن معبر رفح البري مع قطاع غزة، يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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ولم تذكر قناة "القاهرة الإخبارية" أي تفاصيل حول الوجهة النهائية لهؤلاء الأسرى أو البنود المرتبطة بهذه الخطوة.وكانت إسرائيل، قد تسلمت منذ وقت قليل، 4 مجندات إسرائليات أسيرات (دانييلا جلبوع، نعمة ليفي، كارينا أريف، ليري إلباغ) ضمن صفقة التبادل.وفي المقابل، أعلن مكتب "إعلام الأسرى" التابع لحركة "حماس"، قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.ظهور يحيى السنوار في مشاهد جديدة داخل غزة يثير تفاعلا واسعا في العالم العربي
https://sarabic.ae/20250125/بث-مباشر-المرحلة-الثانية-لعملية-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل--1097136431.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

إعلام مصري: معبر رفح يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج بلادهم

11:22 GMT 25.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمعبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام مصرية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن معبر رفح البري مع قطاع غزة، يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.
ولم تذكر قناة "القاهرة الإخبارية" أي تفاصيل حول الوجهة النهائية لهؤلاء الأسرى أو البنود المرتبطة بهذه الخطوة.
وكانت إسرائيل، قد تسلمت منذ وقت قليل، 4 مجندات إسرائليات أسيرات (دانييلا جلبوع، نعمة ليفي، كارينا أريف، ليري إلباغ) ضمن صفقة التبادل.
وفي المقابل، أعلن مكتب "إعلام الأسرى" التابع لحركة "حماس"، قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.
صور متداولة للمجندات الإسرائليات خلال عملية تسليمهن من حركة حماس إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
09:09 GMT
وقال المكتب في بيان، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
ظهور يحيى السنوار في مشاهد جديدة داخل غزة يثير تفاعلا واسعا في العالم العربي
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
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