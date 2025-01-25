https://sarabic.ae/20250125/إعلام-مصري-معبر-رفح-يستعد-لاستقبال-70-أسيرا-فلسطينيا-سيتم-إبعادهم-خارج-بلادهم-1097140537.html
إعلام مصري: معبر رفح يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج بلادهم
إعلام مصري: معبر رفح يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج بلادهم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام مصرية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن معبر رفح البري مع قطاع غزة، يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T11:22+0000
2025-01-25T11:22+0000
2025-01-25T11:22+0000
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ولم تذكر قناة "القاهرة الإخبارية" أي تفاصيل حول الوجهة النهائية لهؤلاء الأسرى أو البنود المرتبطة بهذه الخطوة.وكانت إسرائيل، قد تسلمت منذ وقت قليل، 4 مجندات إسرائليات أسيرات (دانييلا جلبوع، نعمة ليفي، كارينا أريف، ليري إلباغ) ضمن صفقة التبادل.وفي المقابل، أعلن مكتب "إعلام الأسرى" التابع لحركة "حماس"، قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.ظهور يحيى السنوار في مشاهد جديدة داخل غزة يثير تفاعلا واسعا في العالم العربي
https://sarabic.ae/20250125/بث-مباشر-المرحلة-الثانية-لعملية-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل--1097136431.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
إعلام مصري: معبر رفح يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج بلادهم
أفادت وسائل إعلام مصرية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن معبر رفح البري مع قطاع غزة، يستعد لاستقبال 70 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.
ولم تذكر قناة "القاهرة الإخبارية" أي تفاصيل حول الوجهة النهائية لهؤلاء الأسرى أو البنود المرتبطة بهذه الخطوة.
وكانت إسرائيل، قد تسلمت منذ وقت قليل، 4 مجندات إسرائليات أسيرات
(دانييلا جلبوع، نعمة ليفي، كارينا أريف، ليري إلباغ) ضمن صفقة التبادل.
وفي المقابل، أعلن مكتب "إعلام الأسرى" التابع لحركة "حماس"، قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.
وقال المكتب في بيان، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل
.