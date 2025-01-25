مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
09:09 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 25.01.2025)
© Photo / x/Social Mediaصور متداولة للمجندات الإسرائليات خلال عملية تسليمهن من حركة حماس إلى الصليب الأحمر
© Photo / x/Social Media
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سلمت حركة "حماس" الفلسطيينية 4 مجندات إسرائليات أسيرات إلى الصليب الأحمر في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من عميلة تبادل الأسرى ضمن إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتسلم الصليب الأحمر من حركة "حماس"، كل من الأسيرات المجندات بالجيش الإسرائيلي دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ.
⚡️📹لحظة تسليم المجندات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر من قبل عناصر"كتائب القسام" في مدينة غزة pic.twitter.com/nIv6FaTjxx— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 25, 2025
وظهرت المجندات وهنّ مبتسمات وبحالية صحية جيدة جدا، وقد ارتدين الزي العسكري الإسرائيلي.
أحدث ظهور عدد كبير من المقاتلين التابعين لحركة حماس و الـ"جهاد الإسلامي"، خلال إجراءات تنفيذ تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جدلا واسعا حول قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في القطاع.
ورصدت عدسات الكاميرات حول العالم، عددا كبيرا من السيارات التابعة لحركة "حماس" مدججة بالمقاتلين تتنقل بشكل علني خلال عملية التسليم.
وتجمع عدد كبير من المقاتيلن التابعين لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في وسط مدينة غزة (ميدان فلسطين)، الذي شهد عملية تسليم 4 مجندات إسرائيليات كنّ محتجزات لدى "حماس".
⚡️الصليب الأحمر يتسلم 4 مجندات إسرائيليات في إطار الدفعة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل https://t.co/IQ41g3Kzca pic.twitter.com/4G5FVwZXnm— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 25, 2025
وبدوره، نشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، اليوم السبت، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".
وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.