https://sarabic.ae/20250125/بث-مباشر-المرحلة-الثانية-لعملية-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل--1097136431.html

مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر

مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر

سبوتنيك عربي

سلمت حركة "حماس" الفلسطيينية 4 مجندات إسرائليات أسيرات إلى الصليب الأحمر في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من عميلة تبادل الأسرى ضمن إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T09:09+0000

2025-01-25T09:09+0000

2025-01-25T09:45+0000

العالم العربي

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وتسلم الصليب الأحمر من حركة "حماس"، كل من الأسيرات المجندات بالجيش الإسرائيلي دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ.أحدث ظهور عدد كبير من المقاتلين التابعين لحركة حماس و الـ"جهاد الإسلامي"، خلال إجراءات تنفيذ تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جدلا واسعا حول قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في القطاع.ورصدت عدسات الكاميرات حول العالم، عددا كبيرا من السيارات التابعة لحركة "حماس" مدججة بالمقاتلين تتنقل بشكل علني خلال عملية التسليم.وتجمع عدد كبير من المقاتيلن التابعين لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في وسط مدينة غزة (ميدان فلسطين)، الذي شهد عملية تسليم 4 مجندات إسرائيليات كنّ محتجزات لدى "حماس".وبدوره، نشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، اليوم السبت، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.ظهور يحيى السنوار في مشاهد جديدة داخل غزة يثير تفاعلا واسعا في العالم العربي

https://sarabic.ae/20250125/تصويت-برأيك-ماذا-يعني-ظهور-عدد-ضخم-من-عناصر-حماس-خلال-تسليم-الدفعة-الثانية-من-عملية-التبادل؟-1097134475.html

https://sarabic.ae/20250125/حماس-تنشر-قائمة-بأسماء-200-أسير-فلسطيني-جديد-ستفرج-عنهم-إسرائيل-1097137242.html

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