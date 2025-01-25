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مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
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مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
سبوتنيك عربي
سلمت حركة "حماس" الفلسطيينية 4 مجندات إسرائليات أسيرات إلى الصليب الأحمر في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من عميلة تبادل الأسرى ضمن إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T09:09+0000
2025-01-25T09:45+0000
العالم العربي
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وتسلم الصليب الأحمر من حركة "حماس"، كل من الأسيرات المجندات بالجيش الإسرائيلي دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ.أحدث ظهور عدد كبير من المقاتلين التابعين لحركة حماس و الـ"جهاد الإسلامي"، خلال إجراءات تنفيذ تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جدلا واسعا حول قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في القطاع.ورصدت عدسات الكاميرات حول العالم، عددا كبيرا من السيارات التابعة لحركة "حماس" مدججة بالمقاتلين تتنقل بشكل علني خلال عملية التسليم.وتجمع عدد كبير من المقاتيلن التابعين لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في وسط مدينة غزة (ميدان فلسطين)، الذي شهد عملية تسليم 4 مجندات إسرائيليات كنّ محتجزات لدى "حماس".وبدوره، نشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، اليوم السبت، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.ظهور يحيى السنوار في مشاهد جديدة داخل غزة يثير تفاعلا واسعا في العالم العربي
https://sarabic.ae/20250125/تصويت-برأيك-ماذا-يعني-ظهور-عدد-ضخم-من-عناصر-حماس-خلال-تسليم-الدفعة-الثانية-من-عملية-التبادل؟-1097134475.html
https://sarabic.ae/20250125/حماس-تنشر-قائمة-بأسماء-200-أسير-فلسطيني-جديد-ستفرج-عنهم-إسرائيل-1097137242.html
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العالم العربي
العالم العربي

مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر

09:09 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 25.01.2025)
© Photo / x/Social Mediaصور متداولة للمجندات الإسرائليات خلال عملية تسليمهن من حركة حماس إلى الصليب الأحمر
صور متداولة للمجندات الإسرائليات خلال عملية تسليمهن من حركة حماس إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Photo / x/Social Media
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سلمت حركة "حماس" الفلسطيينية 4 مجندات إسرائليات أسيرات إلى الصليب الأحمر في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من عميلة تبادل الأسرى ضمن إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتسلم الصليب الأحمر من حركة "حماس"، كل من الأسيرات المجندات بالجيش الإسرائيلي دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ.

وظهرت المجندات وهنّ مبتسمات وبحالية صحية جيدة جدا، وقد ارتدين الزي العسكري الإسرائيلي.

أحدث ظهور عدد كبير من المقاتلين التابعين لحركة حماس و الـ"جهاد الإسلامي"، خلال إجراءات تنفيذ تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جدلا واسعا حول قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في القطاع.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
تصويت... ماذا يعني ظهور عدد ضخم من عناصر "حماس" خلال تسليم الدفعة الثانية من عملية تبادل المحتجزين؟
09:12 GMT
ورصدت عدسات الكاميرات حول العالم، عددا كبيرا من السيارات التابعة لحركة "حماس" مدججة بالمقاتلين تتنقل بشكل علني خلال عملية التسليم.
وتجمع عدد كبير من المقاتيلن التابعين لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في وسط مدينة غزة (ميدان فلسطين)، الذي شهد عملية تسليم 4 مجندات إسرائيليات كنّ محتجزات لدى "حماس".
وبدوره، نشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، اليوم السبت، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
‌‏"حماس" تنشر قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني جديد ستفرج عنهم إسرائيل
09:20 GMT

وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
ظهور يحيى السنوار في مشاهد جديدة داخل غزة يثير تفاعلا واسعا في العالم العربي
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