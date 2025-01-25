https://sarabic.ae/20250125/الجيش-الإسرائيلي-حماس-لم-تلتزم-باتفاقية-تسليم-الرهائن-بإعادة-المدنيات-أولا-1097140075.html
الجيش الإسرائيلي: "حماس" لم تلتزم باتفاقية تسليم الرهائن بإعادة المدنيات أولا
الجيش الإسرائيلي: "حماس" لم تلتزم باتفاقية تسليم الرهائن بإعادة المدنيات أولا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تواصل التقدم في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، مؤكدا أنه ينتظر عودة بقية المحتجزين لدى الحركة. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "يريد تأكيدات من حماس حول وضع المواطنة المدنية أربيل يهود"، متهمًا الحركة بـ"عدم الالتزام بإعادة المدنيات أولا".وأضاف أدرعي: "سنصرّ على العودة السريعة لشيري وأطفال عائلة بيباس، الذين نخشى كثيرًا على مصيرهم"، مؤكدا أن المجندات الأربع العائدات، دانئيلا غلبواع، ليري ألبرغ، نعاما ليفي، كارينا أيريف، وصلن إلى نقطة الاستقبال الأولية في منطقة غلاف غزة.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش سيواصل الحرب على كل الجبهات لضمان أمن إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "المهمة لم تنته حتى إعادة آخر مختطف إلى منزله".ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250125/بث-مباشر-المرحلة-الثانية-لعملية-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل--1097136431.html
https://sarabic.ae/20250125/من-داخل-الكونغرس-مفاجأة-حول-عدد-من-جندتهم-حماس-منذ-اندلاع-الحرب-في-قطاع-غزة-1097138865.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي: "حماس" لم تلتزم باتفاقية تسليم الرهائن بإعادة المدنيات أولا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تواصل التقدم في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، مؤكدا أنه ينتظر عودة بقية المحتجزين لدى الحركة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "يريد تأكيدات من حماس حول وضع المواطنة المدنية أربيل يهود"، متهمًا الحركة بـ"عدم الالتزام بإعادة المدنيات أولا".
وأضاف أدرعي: "سنصرّ على العودة السريعة لشيري وأطفال عائلة بيباس، الذين نخشى كثيرًا على مصيرهم"، مؤكدا أن المجندات الأربع العائدات، دانئيلا غلبواع، ليري ألبرغ، نعاما ليفي، كارينا أيريف، وصلن إلى نقطة الاستقبال الأولية في منطقة غلاف غزة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش سيواصل الحرب على كل الجبهات لضمان أمن إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "المهمة لم تنته حتى إعادة آخر مختطف إلى منزله".
وسلّمت حركة حماس
، في وقت سابق من اليوم، 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر.
ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني
مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".
وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل
.